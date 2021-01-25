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    中市牛年元宵小提燈 市議員：不像牛倒像豬或魚

    台中市牛年元宵小提燈，市議員邱素貞拿到圖樣，認為像小豬及魚，建議加強牛元素（邱素貞提供）

    台中市牛年元宵小提燈，市議員邱素貞拿到圖樣，認為像小豬及魚，建議加強牛元素（邱素貞提供）

    2021/01/25 09:27

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕雖然台中市政府已宣佈取消中台灣燈會，但是元宵的小提燈仍會發送，市議員邱素貞今天表示，她已看到觀旅局的小牛小提燈初樣，雖然看起來很可愛，但很多人都認為不像牛，反而像豬，甚至有人認為老鼠，她建議若圖樣尚未確定，應該增加一些牛的元素，讓人一看就知道是牛，尤其燈會取消了，小提燈的牛生肖意義更重大。

    對此，觀旅局長林筱淇表示，觀旅局的圖樣還未公佈，因此無法確定市議員手中所拿是否是觀旅局的小提燈圖樣，無法置評。

    台中市的中台灣燈會因疫情取消，原本民眾很擔心會不會連小提燈都不發了，市長盧秀燕日前表示會發送，只是因疫情升溫，發放的方式及時間會另外公佈。

    不過，市議員邱素貞表示，她在日前拿到小提燈的圖樣，不管是初樣還是最後底定的圖樣，很多民眾的反映雖然是可愛，但外型卻不像小牛，反而讓人一看是像是小豬。

    邱素貞表示，她自己覺得圖樣看起來像「魚」，而南區國光里長陳雅惠則認為看起來像「老鼠」。

    市民黃曉琪表示，看起來不像是牛，一看就覺得像像一隻小豬。

    邱素貞表示，台中市創意紙雕小提燈，每年都吸引許多民眾索取，樣式是否吸睛，仁智互見。

    邱素貞表示，她並不是要唱衰唱燈會小花燈，而是小提燈應符合生肖，因此小提燈製作的成品外觀，應盡量讓人看得出來屬於何種生肖。

    邱素貞表示，除了因應有些民眾有收集12生肖小提燈的習慣外，更因為是今年沒有燈會了，小提燈的生肖更應該讓人一看即知，避免費猜疑，讓美意打折。

    邱素貞表示，希望觀旅局能聽得進去她的建議，而不是只說圖樣未公佈，若最後觀旅局不聽她的建議，最後公佈的圖樣是她手中的圖樣，不是可笑嗎？也對觀旅局長「官腔官調」不敢恭維。

    台中市牛年元宵小提燈，市議員邱素貞拿到圖樣，認為像小豬及魚，建議加強牛元素（邱素貞提供）

    台中市牛年元宵小提燈，市議員邱素貞拿到圖樣，認為像小豬及魚，建議加強牛元素（邱素貞提供）

    台中市牛年元宵小提燈，市議員邱素貞拿到圖樣，認為像小豬及魚，建議加強牛元素（邱素貞提供）

    台中市牛年元宵小提燈，市議員邱素貞拿到圖樣，認為像小豬及魚，建議加強牛元素（邱素貞提供）

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