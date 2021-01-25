為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    中捷連結器全換 但「長」的跟原本的完全不一樣？

    台中捷運發生聯結器斷軸，但目前更新的一批跟原先的並不相同，市府表示，川崎表示這是「優化軸心」。（市府提供）

    台中捷運發生聯結器斷軸，但目前更新的一批跟原先的並不相同，市府表示，川崎表示這是「優化軸心」。（市府提供）

    2021/01/25 09:06

    〔記者唐在馨／台中報導〕台中捷運綠線發生斷軸事件停止通車迄今，目前已開始全面更換連結器，同時進行正線軌道運轉測試，台中市議員明天將前往會勘，但此時也傳出，目前中捷更換的新軸心跟原本的軸心「長的」的完全不一樣，連中市府內部都有人為此質疑。

    據指出，台中市府原本接受北捷的報告時，北捷表示是因為連結器的組裝有問題，第一時間就提出更換軸心及優化處理，當時市長盧秀燕表示不能接受而退回報告。

    但之後整個事件仍是朝著「更換軸心」的方向走，對此，台中市交通局長葉昭甫表示，市府的前提是「不反對」，但一邊更換軸心，一邊仍是由北捷局及中市府同時成立專家委員會，未來北市府委員會來追查事故原因，中市府審查之後，也要決定中捷是否能夠恢復通車及正式營運。

    但就在中市府發出新聞稿，表示連結器軸心分兩批運抵台灣，第一批完成抽測檢驗，降伏強度、抗拉強度及硬度都符合設計標準，第二批則在檢驗中，全部18列車預計2月2日完成裝設改善後軸心、2月9日前完成正線測試。

    但據指出，目前正在全面更換的新軸心，並非原本軸心更新一批，而是全部更換不同的軸心，直徑變大，零件增加，組裝程序也不同，中市府內部指出，原本市府對此也有疑慮，但北捷及川崎車廠都強調這是「優化」軸心，因此目前市府才同意進行更換工程。

    市府強調，目前事故原因中市府方未認定，是否優化聯結器軸心後就能通車？由中市成立的委員會審查決定，而如果事故不是連結器軸心的問題卻全面更換聯結器未來再金生事故？市府則表示延誤通車最後是川崎要被扣錢，相信北捷及川崎的壓力也很大。

    聯結器斷軸，但目前更新的一批跟原先的並不相同，市府表示，川崎表示這是「優化軸心」。（記者唐在馨攝）

    聯結器斷軸，但目前更新的一批跟原先的並不相同，市府表示，川崎表示這是「優化軸心」。（記者唐在馨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    綠議員批中捷載重測試未確實 藍議員反批：是前朝測試的
    2021/01/08 13:32

    綠議員批中捷載重測試未確實 藍議員反批：是前朝測試的
    議員指當年載重測試未確實 中捷：32公噸沙包模擬滿載536人
    2021/01/08 09:29

    議員指當年載重測試未確實 中捷：32公噸沙包模擬滿載536人

    百變肉品專家 寓教於樂的斜槓人生
    台中捷運斷軸真相何時出來？台中民進黨團要查...
    2021/01/05 08:11

    台中捷運斷軸真相何時出來？台中民進黨團要查...
    說好的效率呢？中捷聯結器一驗15天無結果...
    2020/12/29 07:29

    說好的效率呢？中捷聯結器一驗15天無結果...

    日本熱銷鍋具！三明治族年節輕鬆煮
    中捷斷軸品質未達標 專家：打掉重練找問題
    2020/12/15 05:30

    中捷斷軸品質未達標 專家：打掉重練找問題
    中捷要半年才能通車？ 盧：明公布是否延期
    2020/12/13 05:30

    中捷要半年才能通車？ 盧：明公布是否延期
    臺中市今日熱門
    防疫至上 台中市府取消開工新春團拜改廣播拜年
    2021/01/18 09:18

    防疫至上 台中市府取消開工新春團拜改廣播拜年

    中一中新春啟願！盼把精神堡壘紅樓「蓋回來」
    2021/01/18 09:24

    中一中新春啟願！盼把精神堡壘紅樓「蓋回來」

    台中一座橋變障礙賽道 沒想到引起西區及南屯論戰..
    2021/01/18 10:02

    台中一座橋變障礙賽道 沒想到引起西區及南屯論戰..

    藍營中市黨團新書記長 陳政顯建議吳瓊華接任、吳將提案陳連任
    2021/01/18 10:29

    藍營中市黨團新書記長 陳政顯建議吳瓊華接任、吳將提案陳連任

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播