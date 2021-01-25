中捷連結器全換 但「長」的跟原本的完全不一樣？

台中捷運發生聯結器斷軸，但目前更新的一批跟原先的並不相同，市府表示，川崎表示這是「優化軸心」。（市府提供）

2021/01/25 09:06

〔記者唐在馨／台中報導〕台中捷運綠線發生斷軸事件停止通車迄今，目前已開始全面更換連結器，同時進行正線軌道運轉測試，台中市議員明天將前往會勘，但此時也傳出，目前中捷更換的新軸心跟原本的軸心「長的」的完全不一樣，連中市府內部都有人為此質疑。

據指出，台中市府原本接受北捷的報告時，北捷表示是因為連結器的組裝有問題，第一時間就提出更換軸心及優化處理，當時市長盧秀燕表示不能接受而退回報告。

但之後整個事件仍是朝著「更換軸心」的方向走，對此，台中市交通局長葉昭甫表示，市府的前提是「不反對」，但一邊更換軸心，一邊仍是由北捷局及中市府同時成立專家委員會，未來北市府委員會來追查事故原因，中市府審查之後，也要決定中捷是否能夠恢復通車及正式營運。

但就在中市府發出新聞稿，表示連結器軸心分兩批運抵台灣，第一批完成抽測檢驗，降伏強度、抗拉強度及硬度都符合設計標準，第二批則在檢驗中，全部18列車預計2月2日完成裝設改善後軸心、2月9日前完成正線測試。

但據指出，目前正在全面更換的新軸心，並非原本軸心更新一批，而是全部更換不同的軸心，直徑變大，零件增加，組裝程序也不同，中市府內部指出，原本市府對此也有疑慮，但北捷及川崎車廠都強調這是「優化」軸心，因此目前市府才同意進行更換工程。

市府強調，目前事故原因中市府方未認定，是否優化聯結器軸心後就能通車？由中市成立的委員會審查決定，而如果事故不是連結器軸心的問題卻全面更換聯結器未來再金生事故？市府則表示延誤通車最後是川崎要被扣錢，相信北捷及川崎的壓力也很大。

聯結器斷軸，但目前更新的一批跟原先的並不相同，市府表示，川崎表示這是「優化軸心」。（記者唐在馨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法