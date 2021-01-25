沙鹿火車站電動自行車違停嚴重 民眾要求電動自行車納管

沙鹿火車站前假日即出現一整排電動自行車及機車違停的情景。（記者歐素美攝）

2021/01/25 08:03

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿火車站因位於菜市場附近，通往火車站前的中正街，因攤販及車輛等往來，顯得十分雜亂，火車站前假日更常違規停滿一整排的電動自行車及機車，電動自行車幾乎都是來台移工所騎，因沒有車牌，無法開罰，勸導無效，附近商家痛罵簡直「無法無天」，呼籲電動自行車應納管。

這幾年電動自行車幾乎成為來台移工的主要交通工具，因為無需考照，而且移動速度快，比自行車及搭公車方便，成為移工在台短途通行的主要交通工具，之前潭雅神綠園道自行車道，即常有移工騎電動自行車呼嘯而過，影響騎自行車或在綠園道散步運動者的安全，台中市觀光旅遊局因此於去年4月25日開始取締開罰，違者處以300元至600元罰款，短短2個月就開近60件。

但除了潭雅神綠園道，沙鹿火車站前的道路，明明劃設黃線，火車站並張貼公告禁止停車，違者拍照逕行舉發，但每到假日，火車站前仍違規停滿電動自行車及機車。附近商家表示，移工騎電動自行車違停，因為沒有牌照，無法可罰，簡直「無法無天」，沙鹿火車站站長也很困擾。

針對沙鹿火車站前違停情形，沙鹿火車站站長劉國樑都會派員工或親自上場拍照舉發，但他表示，拍照舉發只能針對違規機車，電動自行車因為沒有牌照，根本無法可罰，之前也曾和警方合作，請警方將違規車輛移置，但非長久之計，其他車站也有類似情形，就算張貼多國語言文字勸導，也未見改善。

劉國樑及附近商家表示，電動自行車違規停車衍生交通等問題，政府有關單位應設法納管，才能處理或裁罰，有效改善違停等情形。

沙鹿火車站站長劉國樑拍照舉發違停車輛。（記者歐素美攝）

沙鹿火車站前違停的電動自行車。（記者歐素美攝）

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