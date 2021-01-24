烏日焚化爐回饋金 今年起改補助每人300元水電費

烏日焚化爐回饋金過去補助民眾繳垃圾處理清潔費，今年元旦起將改成補助每人每年300元水電費。（記者陳建志攝）

2021/01/24 18:59

〔記者陳建志／台中報導〕烏日焚化爐回饋金每年約有8200多萬，從2013年起，並以回饋金補助隨水費徵收垃圾處理清潔費，不過因民眾抱怨未實際領到回饋金，且每戶用水量不同卻齊一補助並不公平，烏日里長聯誼會去年決議改成補助每人每年300元水電費，烏日區公所20日正式公告從今年元旦起實施，只要設籍在烏日滿3年的民眾都可領取，初估有7萬多名烏日民眾受惠。

烏日焚化爐回饋金監督委員會主委魏周森今天表示，烏日焚化爐回饋金每年約有8200多萬，其中隨水費徵收垃圾處理清潔費每年約2500萬元，關懷慰問金約1500萬，另外的4200多萬，其中76%作為區里建設經費，另外24%則補助地方活動經費，去年召開里長聯誼會時，有里長表示，許多里民抱怨回饋金並未實際受惠，且每戶用水量不同卻齊一補助清潔費不公平，因此建議能改成發給每人每年300元的水電補助費，經全區16里的里長決議通過，並從今年元旦開始實施。

烏日區長林崇懿表示，因里長提案並經環保局同意，因此在20日已正式公告，依台中市垃圾處理場所回饋地方自治條例規定，從今年元旦起，以補助全區居民水電費取代補助垃圾處理清潔費，但必須設籍烏日滿3年以上（2018年1月1日前遷入）的民眾才可領取。

市議員吳瓊華表示，對於回饋金改成補助每人水電費樂觀其成，但希望能以匯款方式補助民眾，避免發放現金造成不便。

烏日公所民政課長陳昭凱表示，農曆春節前將向戶政事務所取得符合資格民眾的名單，農曆春節過後將邀集鄰長召開說明會，由里鄰長協助發放申請書，預計3月開始受理申請，該補助將以匯款方式發放，因郵局和烏日區農會不收匯費，其他銀行則需收30元，因此請民眾屆時提供郵局和烏日農會的帳戶，審核通過的民眾，預計5、6月時就能領到補助款。

烏日焚化爐回饋金今年元旦起將改成補助每人每年300元水電費。（記者陳建志攝）

烏日區公所正式公告，今年元旦起以補助全區居民水電費取代補助垃圾處理清潔費，但須設籍烏日滿3年以上才有資格。（記者陳建志翻攝）

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