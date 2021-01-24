中市去年車禍死亡數201人六都最多 議員批：交通改善淪口號

中市去年A1類車禍死亡數201人六都最多，議員批：交通改善淪口號。（圖：賴佳微、江肇國議員研究室提供）

2021/01/24 15:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市民進黨市議員賴佳微、江肇國今日指出，根據警政署2020年度全台A1類車禍死亡人數年度統計，台中市全年有201人，是六都最高，兩人指出，台中市的道路安全危機四伏，但呼籲多時，市府雖每年編列高額交通事故防制與道路改善經費，仍無助降低死傷狀況，盧團隊交通改善淪口號。

賴佳微指出，這兩年來不斷要求市府加強改善交通道安，以免中市淪行車最不安全的城市，想不到警政署最新統計數字，台中真的成為A1類車禍死亡數最高的城市，距上次台中市是全台車禍死亡數最高的城市已是15年前。

江肇國指出，前市長林佳龍致力改善台中市交通，以致交通事故A1類死亡人數從2015年的120人，到2018年降到93人，但盧秀燕上任執政一年2019年的死亡人數增到188人。

結果今年的死亡人數再攀升到201年，兩人均質疑 ，台中市交通局每年編列1000萬改善易肇事地點、6500萬改善或修復交通號誌，投入鉅額經費卻還呈現出六都最高的數字，證明市府的「人本交通」「智慧交控」恐淪為口號，看不到實際有效作為。

交通局表示，台中重視民眾交通安全，定期召開道安會報檢討事故原因，並運用科技執法全力改善，經統計去年全般交通事故件數較2019年同期減少4493件，下降5.2%，酒駕事故傷亡人數在強力執法下逐年減少。

交通局指出，為進一步減少A1事故，將全面檢討機車族、高齡民眾及酒駕等高風險族群事故原因，積極改善、追蹤，全力維護民眾用路安全。

警察局另指出，針對A1事故等易肇事路口，今年起將推動「路安專案」，邀集相關單位會勘，並召開「A1類交通事故防制與處理會議」，由點、線、面推動各項防制措施，減少交通事故發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法