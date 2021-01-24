網PO文指白牌司機火化未依規定 法官︰當時無管制規定判無罪

台中地院法官審理後，認定當時正值疫情高度警戒時期，王發文時尚無屍體處理的管制規定，難以苛責王需知道肺炎遺體的火化期限與正規處理方式，因此判王無罪。（資料照）

2021/01/24 14:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓男子去年2月在手機通訊軟體傳送一則貼文，指確診武漢肺炎的白牌司機未依規定火化，遭官方駁斥為不實訊息吃上官司遭起訴，但台中地院法官審理後，認定當時正值疫情高度警戒時期，王發文時尚無屍體處理的管制規定，難以苛責王需知道肺炎遺體的火化期限與正規處理方式，因此判王無罪。

判決書指出，王男去年2月17日在LINE群組發布一則「國內第19例新型冠狀病毒肺炎患者，前天傍晚6時死亡，不過，遺體處理卻爆出烏龍大紕漏！彰化殯葬業者未依照規定於24小時內火化，還將遺體運到彰化殯儀館冰存，且工作人員全程未依規定穿戴防護衣，也沒有進行消毒，目前衛生單位正積極修補此一防疫漏洞，並追究相關責任」的貼文。

此訊息後來被彰化縣衛生局駁斥為假訊息函請檢警偵辦，循線查獲發文王男時他辯稱，當時曾看到媒體有類似報導，另外也求證過一名住在殯儀館附近友人，才認為是真的從另一個群組看到此訊息轉貼，但全案仍依傳染病防治法起訴。

台中地院審理時認為，當時正值社會各界擔憂肺炎疫情而高度警戒，因此媒體有相關確診白牌司機火化的相關新聞，但該名白牌司機死亡時間為去年2月15日，火化時間為2月17日，衛福部疾管署針對武漢肺炎屍體處理感染的管制建議，卻直到去年3月21日才有「殯葬業者以一般常規處理即可」的公告。

而王男身為一般社會民眾，尚難要求確實了解該白牌車司機遺體的火化時間，以及殯葬環節處理情形，更難苛責知曉感染武漢肺炎遺體的火化期限及正規處理方式，且在轉貼文章前也有向發文者求證查詢訊息真偽，因此無從認王男主觀上有散播「不實」疫情訊息犯意，依法判王無罪。

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