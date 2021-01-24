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    寒冬送暖！陳柏惟、王立任結合中市海線企業、社團送弱勢物資

    台中市議員王立任寫得一手好書法，現場揮毫贈送民眾春聯。（記者歐素美攝）

    台中市議員王立任寫得一手好書法，現場揮毫贈送民眾春聯。（記者歐素美攝）

    2021/01/24 12:55

    〔記者歐素美／台中報導〕立委陳柏惟聯手台中市議員王立任，邀請海線地區在地企業及商家共同捐助160餘份愛心物資與保暖用品，今天在沙鹿忠天宮舉行「歲末寒冬送暖關懷弱勢活動」，除了希望弱勢家庭安心過好年，現場並有新春揮毫活動，王立任也現場手寫春聯贈送民眾。

    陳柏惟結合沙鹿忠天宮、鹿峰社區發展協會及鹿寮社區發展協會，發放米、油、泡麵、衛生紙、清潔劑等民生物品，並結合在地企業宏柯國際有限公司、百盛國際開發有限公司、台灣妙管家股份有限公司、陳石城肉脯店等，募集毛衣、毛帽、手套等保暖衣物及防疫必需品口罩等物品，給沙鹿、龍井、大肚區弱勢戶共160餘戶。

    陳柏惟說，今年冬天特別寒冷，加上疫情關係，大家去年一年都過得比較低迷，希望能藉由寒冬送暖的活動，提供平時難以取得，但非常需要的物資給需要幫助的人，在新的一年能有一個好的開始，也非常感謝在地這些企業以及店家的幫忙，把愛分享給需要的人，讓這些需要幫助的家庭可以過個溫暖的好年。

    考量防疫需求，這次活動特意選在空曠的廟宇前廣場，3Q服務團隊在做愛心的同時，也不忘為民眾量體溫、噴酒精消毒防疫。

    現場並邀請多位書法書現場揮毫，贈送民眾春聯，市議員王立任也在現場書寫隸書春聯，贈送民眾。王立任表示，自己經常習寫書法，年節常參與新春揮毫活動，免費贈送民眾春聯。

    立委陳柏惟（右三）結合市議員王立任（左四）及在地企業與社團等寒冬送暖，贈送弱勢民生物資。（記者歐素美攝）

    立委陳柏惟（右三）結合市議員王立任（左四）及在地企業與社團等寒冬送暖，贈送弱勢民生物資。（記者歐素美攝）

    立委陳柏惟（右三）結合市議員王立任（左四）及在地企業與社團等寒冬送暖，關懷弱勢。（記者歐素美攝）

    立委陳柏惟（右三）結合市議員王立任（左四）及在地企業與社團等寒冬送暖，關懷弱勢。（記者歐素美攝）

    立委陳柏惟結合在地企業及社團等寒冬送暖，贈送民眾物資及保暖衣物。（記者歐素美攝）

    立委陳柏惟結合在地企業及社團等寒冬送暖，贈送民眾物資及保暖衣物。（記者歐素美攝）

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