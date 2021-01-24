柳川整治5.6公里 中市將再爭取中央補助

柳川於民權路至林森路段的「療癒花園」。（圖由水利局提供）

2021/01/24 12:40

〔記者歐素美／台中報導〕台中市柳川整治及環境改善工程，獲行政院環保署前瞻計畫補助，目前已完成北屯區舊社公園至北區中正公園，截流除污，長度約3.5公里；民權路至三民西路段環境改善，長度約2.1公里，共5.6公里。水利局長范世億表示，今年前瞻計畫補助主要集中在水利署，市府將持續爭取中央補助，以完成三民西路至忠明南路沿岸人行步道改善。

水利局指出，市府於2007年胡志強市長時期，將柳川定位為「生活休閒之河－打造代表台中市的門戶之河」，為增加柳川兩側休憩空間，並降低兩側道路行車速度，2013年10月16日公告實施「變更台中市都市計畫（舊有市區及一至五期市地重劃地區）細部計畫（第二次通盤檢討）案」，將柳川東西路兩側道路由20米變更為12米。

河川空間因應都市計畫變更，拓寬河道範圍，打造綠帶緩坡，並導入雨水花園、植生過濾帶、滲透溝及水撲滿等低衝擊開發（LID）工法設計，廣植喬木，兼顧防洪安全、環境改善與植生綠化。

水利局長范世億指出，柳川歷經3任市長努力，目前已完成民權路至三民西路，長度約2.1公里，綠帶緩坡因應周邊景點與設施規劃的活動空間，如林之助廣場與林之助畫室、療癒花園與台中醫院長照中心、老樹廣場與台中文學公園及假日市集與動漫巷的交互連結，讓民眾在柳川散步休憩同時也能享受在地人文與藝術的饗宴，整治後的柳川將帶給民眾更舒適的休憩環境，給予人文與自然共生的場域。

另上游河段起自北屯區舊社公園至北區中正公園新建污水截流及現地處理場，長達3.5公里的截流設施截取沿岸排放的民生污水，與河道水一併經由中正水淨場淨化，水淨場以可替換式接觸濾材設計，每日處理量達2萬噸，另與既有的中華礫間水淨場並聯，將柳川流域水質全面改善，讓柳川變回清澈且更親近的城市藍帶空間。

柳川整治完成後對台中市整體市容可望帶來重大改變，不僅全面提升了河川水質，並提升防洪能力，保障周邊居民安全。另一方面也結合周邊歷史文化景點、長照機構及社區，與在地生活圈充分融合，未來將不僅兼具近水休憩機能，同時也帶給民眾接觸在地文學藝術及環境教育等多重功能，讓台中市擁有全新多元的水岸廊道。

柳川的林之助紀念廣場。（圖由水利局提供）

柳川「民權路至林森路」河道與景觀步道。（圖由水利局提供）

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