可憐台灣黑熊4次誤中陷阱 黑熊媽媽黃美秀感慨「何處是熊家」？

誤中套索的台灣黑熊。（東勢林管處提供）

2021/01/24 11:57

〔記者歐素美／台中報導〕林務局東勢林區管理處去年從東卯山救援野放編號711的台灣黑熊，23日再度誤入陷阱，致左前掌有套索勒痕、表皮挫傷，昨再度被運至特生中心低海拔試驗站進行安置；「黑熊媽媽」黃美秀透過臉書表示，就黑熊身上傷痕記錄來看，這或許是第4次誤中陷阱了。何處是「熊家」？盼政府重視野生動物危害的管理議題，積極協助民眾處理損害，以避免民眾私下用可能誤傷黑熊的陷阱或方法對付其他目標物種野生動物（如獼猴或野豬）。

黑熊麻醉後由護管員於竹林陡坡中搬運情形。（東勢林管處提供）

黃美秀說，熊的學習能力很高，且為機會主義者，處理滋擾熊的大原則是遏止「正增強」，也就是食物。她曾建議東勢林管處「利用白天的（衛星）點位運籌帷幄、調兵遣將，淨空附近人為食物，入夜後守住底盤、加以間歇性騷擾。」

台灣黑熊左前掌有套索勒痕。（東勢林管處提供）

黃美秀指出，她曾和當部耆老交流意見，社區居民對黑熊具有相當的包容力，但也可看出部分居民對於黑熊的害怕，和不甚瞭解，未能及時於部落推廣人熊關係宣導和溝通，加強民眾瞭解及減少恐懼，致當地民眾第一時間發現熊滋擾情事，未能及時通報，或現場採取適當的應對做法，如淨空食物，或修剪（短）農地周圍植被。

台灣黑熊經初步治療，目前安置於特生中心醫療籠中。（東勢林管處提供）

黃美秀說，711黑熊事件可謂為台灣第一宗民眾、保育團體和媒體所關注的人熊衝突滋擾案例，期盼管理單位能夠運用專業、智慧和耐心與民眾對話，共建人熊雙贏的平衡點，豎立台灣黑熊保育典範。

但令人遺憾的是野放的黑熊，在還沒被成功驅趕回人跡罕至的森林之前，不到2個月就再度誤中陷阱而被救傷。如果就其身上的傷痕記錄來看，這或許是第4次誤中陷阱了。

黃美秀說，或許有人認為這是人類活動密集的淺山地區，熊本不該來， 但其實這是海拔1000公尺農地與森林鑲嵌的地景， 對於活動範圍廣大的台灣黑熊而言，何處是「熊家」？不僅包括完整而連續的自然棲息地和減少人為干擾活動，同時也需要管理單位積極重視野生動物危害的管理議題，積極協助民眾處理損害，以避免民眾私下用可能誤傷黑熊的陷阱或方法對付其他目標物種野生動物（如獼猴或野豬）。

黃美秀說，當地耆老曾說「這個地方是我們的傳統領域，也是黑熊的傳統領域」，這樣的認同，也是人熊共榮共生的前提。

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