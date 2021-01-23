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    去年才中陷阱！ 貪吃黑熊弟 今二度受困陷阱

    發現誤中套索黑熊。（東勢林管處提供）

    發現誤中套索黑熊。（東勢林管處提供）

    2021/01/23 23:09

    〔記者張軒哲／台中報導〕貪吃黑熊弟真悲情!林務局東勢林區管理處去年從東卯山救援野放編號711的台灣黑熊，野放之後，因為近月持續下到淺山活動，為避免人熊衝突並減輕民眾恐慌，特生中心人員發現牠從昨日深夜起就一直沒有移動，巡查後於發現受困於竹林內的陷阱，立即展開救援，今日傍晚經特生中心獸醫師至現場麻醉後，順利完成救援。左前掌有套索勒痕、表皮些微挫傷，傷勢無大礙，後續野放處置，將待專家會議審慎評估後決定。

    東勢林管處原定於今日在桃山部落進行大規模驅熊行動，巡查後於下午發現711受困於竹林內的陷阱，經初步檢傷，711左前掌有套索勒痕、表皮些微挫傷，晚間已運至特生中心低海拔試驗站進行安置。

    711去年10月1日在東卯山誤中陷阱，歷經兩個月照料，於12月3日順利野放在保護區內。這隻貪吃黑熊弟在12月16日左右開始離開國家公園範圍，一路往淺山聚落移動，仍在苗栗及台中山區各農地間遊走，至少4處農舍，還會學人類打開冰箱吃掉蔬菜跟玉米、肉類等。

    東勢林管處指出，原本即預定於下週邀請專家研商是否重新再將711捕捉回籠，卻因再度受困陷阱而提前先行安置圈養，日後處置，將待專家會議審慎評估後決定。

    黑熊麻醉後由護管員於竹林陡坡中搬運情形。（東勢林管處提供）

    黑熊麻醉後由護管員於竹林陡坡中搬運情形。（東勢林管處提供）

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