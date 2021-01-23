居家檢疫男趴趴走引恐慌 台中衛生局將開罰

居家隔離男子出家門，搭電梯影像。（民眾提供）

2021/01/23 17:15

［記者張軒哲／台中報導］再傳居家隔離民眾趴趴走事件，台中市神岡區一名中年男子21日夜間自中國返台準備過年，但進入家門當晚就出門購物，引起社區住戶恐慌，甚至與住戶口角。里長跟里幹事也規勸，並通報市府。

據了解，這名男子21日夜間8時多回到神岡住家，妹妹去住安心旅宿，空出住家讓男子獨自隔離14天。當地里長表示，社區住戶反映男子擅自外出，22日他上門送防疫物資包，好意提醒男子「居家隔離不得外出」可能會被開罰，對方卻不領情，稱爸媽是公務員退休、自己是警友會成員。男子懷疑是管委會通報里長，隨即下樓向管理員及管委會委員理論。

里長指出，男子居家隔離不到3天，已經違反規定外出4、5次，他雖有配戴口罩，但大樓居民相當憂心，警方已到大樓調閱監視器影像，將函請衛生所依傳染病防治法裁處。

台中市府衛生局今日指出，因應武漢肺炎疫情，所有入境旅客須居家檢疫14天，不得外出，該名居住於神岡區的民眾，1月21日自中國返台，目前仍在居家檢疫期間，經過民政局與警方蒐證，個案確實有違規外出情事，公所人員已作成訪視紀錄，並告誡其不可再擅自外出，衛生局後續將依嚴重特殊傳染病特別條例處10至100萬元罰緩，並強制移送集中檢疫所，絕不寬貸。

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