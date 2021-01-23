台中考生看國寫「冰箱」：冰情緒、冰回憶...好發揮但要比創意

國寫題考「經驗機器」及冰箱，台中考生認為好發揮，但恐要比創意才能論高下。（記者蘇孟娟攝）

2021/01/23 15:45

〔記者蘇孟娟／台中報導〕學測國寫考題出現「經驗機器」及「如果我有一座新冰箱」冰藏虛實之物，台中考生有人盼把冰箱拿來冰情緒、回憶，考生說，算好發揮，但恐要比創意、文筆才能論高下。

國寫第一題讓考生寫能讓人享受虛擬「幸福人生」的經驗機器，讓考生寫支不支持機器問世及利或弊，台中陳姓考生支持幸福機器問世，他說，透過幸福經驗機器可以用在醫療上甚至教化犯人，鼓勵人看到美好的未來，形成努力的動力。

廖姓考生及張姓考生則持反對意見，認為辛勤耕耘過的果實才會感受甜美，若有幸福機器不必努力就能享受幸福美好，讓幸福不勞而獲，恐讓人失去努力的動力，而且這種美好經驗也比不上費勁力氣才換到的結果深刻。

至於第二題寫「如果我有一座新冰箱」可以冰藏虛實之物，陳姓考生想冰存思緒，把不安、挫折及悲傷全部冰進去，但等下次再打開冰箱後，又是新的開始。

廖姓考生也寫想冰藏「情緒」，以獨生子沒有人兄弟的陪伴下，平時很多話或心情無處洩，冰箱將成最好的陪伴，可以冰藏歡笑，也可以冰凍悲傷；張姓考生則想冰藏回憶，把所有的回憶全部好好冰藏起來，好的壞的都會是人生精彩的點滴。

考生均表示，題目好發揮，但要拿高分恐怕要比創意及文筆高下。

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