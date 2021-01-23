農曆春節肉品需求量大，中市抽驗127件肉品全過關。（圖：市府提供）

2021/01/23 14:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中央自今年元旦起開放含萊克多巴胺豬肉進口，因應農曆春節到來，國人採購肉品需求增，台中市食品藥物安全處查核127件包括牛豬肉品輸入、製造等源頭業者產品標示、乙型受體素含量等，均符合規定。

食安處提醒，肉品若檢出乙型受體素等動物用藥殘留不符規定者，將依法處6萬元至2億元罰鍰，呼籲食品業者勿購買來路不明的肉品產品。

食安處說明，春節即將到來，民眾購買肉品需求大增，為加強萊劑等用藥把關，食安處加派人員前往牛、豬肉品輸入業者16家及製造業者27家，進行標示查核包括牛肉24件、豬肉77件等101件。

此外，也抽驗其中26件產品，包括輸入業者進口豬肉11件、進口牛肉1件；製造業者進口豬肉4件、國產豬肉4件與進口牛肉6件共26件檢驗乙型受體素，結果皆符合規定。

食安處指出，台中市從去年8月至今，食安處實驗室共檢驗瘦肉精超過800件，市府各單位另在現場以快篩檢驗1559件，也均全數合格。

為把關民眾選購肉品安全，今年截至目前，市府各局處總動員，已查驗餐飲、販售與製造業者1071家次，查核2506件肉品標示，結果也均合格並主動揭露在「萊豬牛宣導專區」網頁，定時更新肉品原料產地國別及瘦肉精檢驗數值，資訊透明公開，讓市民可即時上網查詢，安心消費採購。

食安處長邱惠慈提醒，肉品若檢出乙型受體素等動物用藥殘留不符規定者，將依食品衛生管理法第15條第1項第5款規定，處6萬元至2億元罰鍰，呼籲食品業者切勿購買來路不明的肉品產品，銷售豬、牛肉相關製品時，應標示原產地，讓消費者可清楚辨識，並保存肉品來源憑證。

邱惠慈指出，若查獲肉品加工產品未標示原產地，將依據食安法第22條或第25條規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰；若標示不實，則依食安法第28條規定，處4萬元以上400萬元以下罰鍰，提醒店家與消費者，在選購肉品及用餐時，應多加留意原料原產地標示，才能買得安心、吃得健康。

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