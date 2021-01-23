桃園醫院群聚感染 蔡總統：向醫護致謝、為桃園人加油

針對桃園醫院感染事件，總統蔡英文（圖中）希望國人向醫護人員致謝，並為桃園與桃園人加油。（記者張瑞楨攝）

2021/01/23 14:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕總統蔡英文今天參拜台中市南屯區的聖帥宮，針對衛生福利部桃園醫院感染，她說，桃園是台灣的「國門」，一有可疑或染病者，最近也最方便，就是送到桃園的醫院治療，桃園一直站在防疫最前線，桃園的醫護人員最辛苦，期待大家為所有醫護人員致謝，也期待大家給桃園與桃園人加油，全國上下不分中央地方、不分黨派、團結落實防疫，台灣才會贏。

蔡英文說，今年以來，全世界疫情更嚴重，台灣也因為桃園醫院的感染，而感到緊張，但「緊張但不需驚惶」，對防疫團隊有信心，請大家聽指揮中心的話，戴口罩、勤洗手與保持社交距離，最重要的是，全台灣人民團結，去年就是團結而創造全世界最好的防疫成效，今年希望大家繼續團結。

另外，蔡英文說，她要趁此機會向醫護人員致謝，這群醫護人員無日無夜，在第一線最好防疫，近日傳出很多感人故事，甚至還有醫護人員忙到住在醫院，沒回家也是要保護家人，這也是一種犧牲，也期待大家能給予犧牲、奉獻、辛苦的醫護人員掌聲鼓勵。

她強調，大家都關心桃園，桃園是國家的門戶，進來台灣的人，一定先到桃園，一有染病或可疑患者，就是在「國門」被找出來，最近、最方便的醫院是桃園的醫院，桃園一直站在防疫的第一線，桃園的醫護人員最辛苦，期待大家給桃園、桃園人加油，全國上下不分中央地方、不分黨派、團結落實防疫，台灣才會贏。

蔡英文說，「整個防疫，我們是團結的，國家、大家都參與，大家都是國家隊，有情況的話，大家為我們第一線處理人員加油與打氣」，希望台灣平安再度渡過疫情，也因疫情處理很平穩，經濟發展不受影響，過去幾年打下的基礎，經濟發展能連續3年得到四小龍之首，去年2020年許多國家經濟發展負成長，台灣是少有的正成長，這就是台灣人團結的結果，「我們繼續團結，讓台灣繼續成長」。

蔡英文今天參拜中市南屯區的聖帥宮時，贈送「道弘德普」的匾額，陪同者包括交通部長林佳龍、內政部長徐國勇、立委張廖萬堅、莊競程、何欣純與陳柏惟，廟方並實施量體溫、消毒等防疫措施。

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