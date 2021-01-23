議政園區迎新春 游錫堃感謝全民抗疫成民主國家典範

立法院長游錫堃開筆寫下「國」字。（記者何宗翰攝）

2021/01/23 13:17

〔記者何宗翰／台中報導〕立法院民主議政園區今天舉辦「2021辛丑年牛來運轉迎新春活動」，邀請10位知名書法家，現場共同揮毫300份春聯，書法名家、南投縣文化局長林榮森也製作「牛運亨通」紅包袋700份分送，並寫下對聯「立品行道興讜論，法古開今利民生」，送給立法院長游錫堃。

游錫堃致詞時表示，立法院第5年舉辦迎新春活動，感謝霧峰農會和議政園區同仁協助。去年起全世界疫情肆虐，是本世紀最大浩劫，確診人數至今將近一億，死亡人數達200多萬，對人類來說是很大的考驗，很多民主先進國家醫療都崩潰了，中國因此吹噓說他們的社會主義最有辦法抗疫，好在有台灣，在有人權、有自由的民主制度下，抗疫表現讓世界各國讚賞有加，去年經濟成長率也名列前茅，這都是全民努力的成果。

游錫堃指出，民主議政園區在台灣民主發展上佔有很重要的地位，台灣以前的立委是沒有民選的，一直到1992年國會才全面改選，在這之前有百分之百民意基礎的，就是台灣省議會，是台灣政治的重心，最高的民意殿堂。省議會的來源，最早可以追溯到1921年1月30日，林獻堂領導台灣人去日本東京，向帝國議會提出《台灣議會設置請願書》，今年剛好100週年，因此議政園區在1月30日也將舉辦慶祝活動，緬懷林獻堂對台灣民主的貢獻。

今天活動現場由霧峰區農會農產品產銷班及自然農市集現場擺設「微笑市集」，展售在地年節時令優質農特產，方便民眾採買選購在地好物，讓民眾沾喜氣、討吉祥，提前感受知性文藝的新年氣氛！

民主議政園區舉辦「2021辛丑年牛來運轉迎新春活動」，邀請10位知名書法家，現場共同揮毫300份春聯。（記者何宗翰攝）

南投縣文化局長林榮森（左）寫下對聯「立品行道興讜論，法古開今利民生」，送給立法院長游錫堃（右）。（記者何宗翰攝）

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