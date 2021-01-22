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    助瑪利亞極重多障兒 台、日扶輪社攜手捐200萬輔具

    瑪利亞啟智學園園生使用多感官推事，感受５感刺激，玩得開心。（記者蔡淑媛攝）

    瑪利亞啟智學園園生使用多感官推事，感受５感刺激，玩得開心。（記者蔡淑媛攝）

    2021/01/22 19:13

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕極重度多重障礙者的需求長期缺乏社會關注，但極需仰賴復健設備促進健康照護，目前瑪利亞啟智學園照顧33名極重度多重障礙者，台中西區扶輪社與日本中央廣島社及其他台灣6社共同捐贈瑪利亞啟智學園20項醫療復健設備，總價值200萬元，也立刻讓學園小朋友使用助行器、擺位儀、站立架、多感官推車等輔具，協助復健與生活，還能輔助玩球。

    瑪利亞啟智學園園生小圻開心使用受贈的步態訓練器試踢球，小宇坐在擺位椅上也能空出雙手，試玩多感官推車，感受5感刺激，不但有投影燈光變化，還有香氛、觸覺器等，玩得不亦樂乎，不少扶輪社友也加入陪玩行列，大呼新奇，障礙學童努力克服自身障礙，透過輔具可以自主參與遊戲，堅持不放棄的精神讓人動容。

    啟智學園園長李琇菁表示，這些極重多障的孩子，有的是重度腦麻、癲癇、智能障礙及肢體受限，對環境刺激較不敏銳，透過多感官設備，可以增進探索環境的動機，像是助行器能讓孩子不再只是坐輪椅，在輔助協助下也能自由移動；擺位椅或站立架能幫助他們保持正確姿勢，增強下肢承重以及促進髖關節發育，幫忙復健訓練。

    台中西區扶輪社陳新居社長分享，25年前就由廣島中央扶輪社介紹，認識了由台灣醫師莊宏達所創立的瑪利亞啟智學園，看見老師們用心徒手為重障兒復建，十分辛苦且耗時費力，若有專業設備的支持，就能大幅提升療育果效。

    李琇菁表示，每個生命都要需要被尊重，瑪利亞啟智學園目前照顧極重多障孩子從2歲到35歲，如果不幫他們復健照護，可能只能一直躺床看天花板，透過輔具及訓練，調整環境、提供輔具、並改變人們的態度，支持他們也能與正常人互動生活。

    台、日扶輪社共同捐贈瑪利亞啟智學園20項醫療復健設備，總價值200萬。（記者蔡淑媛攝）

    台、日扶輪社共同捐贈瑪利亞啟智學園20項醫療復健設備，總價值200萬。（記者蔡淑媛攝）

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