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    4人盜錄影片轉賣國外 3年海撈上千萬元

    台中地院將盜錄節目電影並傳至國外的4人，依違反著作權法判刑。（資料照）

    台中地院將盜錄節目電影並傳至國外的4人，依違反著作權法判刑。（資料照）

    2021/01/22 18:52

    〔記者張瑞楨／台中報導〕男子辜耀昌於2015年底起，陸續在屏東恆春、台中市南屯與北屯、新北市八里，租房子設置4處機房，聘請劉佳豐等3人操作，他們先承租第四台，再把節目或電影盜錄，用網路傳給國外身分不詳的「蘇生」，再由蘇生轉賣給其他平台營利，檢警依帳冊記載，發現到2019年1月被查獲為止，3年來違法利益逾1400萬元，4人卻全盤否認犯行，辯稱只是看股票資訊，台中地院不採信，依違反著作權法判處辜男等4人2年4月不等徒刑，犯罪所得沒收，可上訴。

    台中地院指出，68歲的辜耀昌，2015年12月陸續成立上述4處機房，他租用有線電視（俗稱第四台），卻偷偷盜錄節目或電影，再利用網路傳給國外不詳的機房，該機房由身分不詳的「蘇生」管理，再由蘇生轉賣非法平台營利，不過，這些後端的違法著作權法犯行，檢警與法院並未釐清，可能轉售給類似安博盒子，宣稱「看到飽」、「機上盒」的平台，或類似「楓林網」等網站。

    法院表示，男子劉佳豐（52歲）、黃立名（47歲）與許志銘（54歲），從2017年陸續加入，負責管理機房、操作盜錄設備等，警方於2019年1月查獲時，從辜男記載的帳冊中發現，約3年時間，辜男賺了至少1424萬元，他自己留下898萬餘元，其餘分給劉男111萬元、黃男45萬元，許男則分到370萬元。

    台中地院審理時，劉男等人全都否認犯行，劉男宣稱只是租房子，租四台看股票訊息，或看財經台，劉男等人辯稱，只是幫忙看機器是否故障、幫忙繳電費、幫忙租房子，或幫忙劉男看電視影片，沒有盜錄節目或電影等犯行。

    台中地院不採信辯詞，依違反著作權法的「共同意圖銷售或出租，而擅自以重製方法侵害他人之著作財產權」罪，判處辜男2年4月徒刑、劉男與黃男判刑2年，許男則判刑1年10月，犯罪所得沒收，另3人幫忙租房子與網路等，依同罪名的幫助犯，各判處6月、5月不等徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

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