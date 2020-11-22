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    台中樹孝、天津商圈合體 跨商圈結盟聚人氣

    太平樹孝商圈結合天津商圈跨區合作，今天舉辦特色商品市集，希望相互拉抬吸客，吸引不少民眾到場。（記者陳建志攝）

    太平樹孝商圈結合天津商圈跨區合作，今天舉辦特色商品市集，希望相互拉抬吸客，吸引不少民眾到場。（記者陳建志攝）

    2020/11/22 22:08

    〔記者陳建志／台中報導〕為推廣商圈特色，並吸引人潮，在經濟部中小企業處與台中市經發局輔導下，太平樹孝商圈與天津商圈跨區合作，今天舉辦「穿在天津+遊逛太平~台中GO」活動，結合商圈特色伴手禮與文創小農的產品，希望藉由商圈跨區拉抬，增加商圈曝光度，共同行銷商圈店家。

    太平樹孝商圈管委會主委陳修華表示，樹孝商圈在新光重劃區人口持續入住下，近年越來越活絡，目前沿線約有500多個店家，但因仍屬新興商圈，知名度有待提升，過去辦活動都注重如何吸引人潮，這次希望透過跨區活動，將商圈的店家與優質商品推廣出去，讓更多外縣市的人也可以認識商圈，還有太平的好山好水。

    陳修華表示，這次結合以服飾、年貨大街聞名的天津商圈，希望能跨區結盟相互拉抬，之前已經在天津商圈舉辦活動，今天結合天津服飾商圈管理委員會、太平區公所、太平區農會在新平國小舉辦樹孝商圈特色商品市集，邀請30多個飾品、童玩、甜點、飲品攤商到場擺攤，讓商圈特色伴手禮與其他創意店家的產品增加曝光度，提升商品價值，吸引更多人到商圈消費。

    今天市集活動，包括市府經發局副局長李逸安、太平區長許貴芳、立委何欣純、市議員張玉嬿等人都到場。陳修華並說，未來希望定期邀請創意攤商到樹孝路的紅磚道舉行創意市集，藉此吸引更多的人潮活絡商圈。

    太平樹孝商圈結合天津商圈跨區合作，今天舉辦特色商品市集，吸引不少親子到場。（記者陳建志攝）

    太平樹孝商圈結合天津商圈跨區合作，今天舉辦特色商品市集，吸引不少親子到場。（記者陳建志攝）

    太平樹孝商圈結合天津商圈跨區合作，今天舉辦特色商品市集，主委陳修華（右1）陪同市府經發局副局長李逸安（右3）、立委何欣純（右2）、太平區長許貴芳（左1）逛市集。（記者陳建志攝）

    太平樹孝商圈結合天津商圈跨區合作，今天舉辦特色商品市集，主委陳修華（右1）陪同市府經發局副局長李逸安（右3）、立委何欣純（右2）、太平區長許貴芳（左1）逛市集。（記者陳建志攝）

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