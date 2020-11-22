金馬獎57》台中補助電影入圍26項抱回7大獎

「同學麥娜絲」是在大甲日南拍攝（台中市新聞局提供）

2020/11/22 19:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕第57屆金馬獎頒獎典禮昨（21）日盛大舉行，台中市補助多部優秀電影，共得獲7項大獎。

此七項大獎包含《同學麥娜絲》獲得最佳美術設計、最佳男配角等2個獎項；《刻在你心底的名字》獲得最佳攝影、最佳原創電影歌曲等2個獎項；《無聲》獲得最佳音效、最佳新演員等2個獎項；加上台中市影視發展基金會補助的《廢棄之城》獲得最佳動畫長片，入圍26項共獲得7座獎項，表現相當亮眼。

台中市新聞局表示，影片獲得金馬獎是對作品及所有幕後工作人員的肯定，市府與有榮焉，也感謝劇組和製作團隊在台中拍攝這些叫好又叫座的優秀作品！台中市持續以「發展影視產業重鎮」為政策目標。

新聞局表示，會持續每年編列預算補助影視業者來台中拍片，並與台中市影視發展基金會合力提供影視劇組各項協拍服務及行政協助，更有國內首座公辦民營專業影視製片廠「中台灣影視基地」，希望吸引更多國內外優秀影視劇組來台中拍片，也讓「台中製造」電影成為金馬獎常勝軍。

昨晚頒獎典禮，電影《同學麥娜絲》由趙思豪獲得最佳美術設計、演員納豆獲得最佳男配角。該片是金馬導演黃信堯繼《大佛普拉斯》又一電影長片，取景沙鹿、清水、龍井郊區、台中市政府台灣大道市政大樓、七期豪宅社區、台中市原住民委員會主任秘書室、台中市政府陽明大樓、豐原安康段社會住宅、大甲區建興宮文化館、望高寮夜景公園等地，電影於11月20日全台上映，相信繼金馬獲獎後，將再創票房高峰。

電影《刻在你心底的名字》則獲得最佳原創電影歌曲及最佳攝影。該電影有50%於台中取景拍攝，拍攝地包含台中公園、萬代福影城、大肚山月老廟及先施公墓周邊，場景承載導演及監製的青春回憶，立體呈現台中懷舊復古氛圍。

監製瞿友寧表示，片中「台中公園」划船、「望高寮」看夜景、電影院看電影等場景，全都復刻自他的成長記憶，感謝新聞局及台中市影視發展基金會在人力物力的支援，讓片中順利重現80年代的台中氛圍，電影自9月30日上映以來，票房已破9,500萬元，為今年國片票房冠軍。

電影《無聲》由郭禮杞、李東焕獲得最佳音效、陳妍霏獲得最佳新演員。

此片改編自國內啟聰學校集體性侵案的真實故事，片名《無聲》不僅代表著聽障者聽不見聲音的先天障礙，也代表在社會上缺乏話語權、遇害時無法被旁人聽見，還有我們在看見不公不義時，選擇沉默對受害者造成的二次傷害。

全片於梧棲漁市場、萬豐派出所、福科國中拍攝取景，銳利剖析人性黑暗面，《無聲》自10月15日上映以來，票房已破4,300萬元。

電影《廢棄之城》則獲得最佳動畫長片獎，自2011年便獲得金馬創投百萬首獎，歷經10年籌備與製作，去年得到台中市影視發展基金會108年投資及補助電影事業計畫300萬元獎勵金，終在今年端出亮眼成績。

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