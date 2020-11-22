補上校長照片 台中這所百年小學完整校史有洋蔥

龍井區龍泉國小今天舉行百年校慶慶祝大會，台中市長盧秀燕、校慶籌備會會長林裕議等人一起切下10層大蛋糕。（記者陳建志攝）

2020/11/22 18:02

〔記者陳建志／台中報導〕台中市龍井區龍泉國小創立於1920年，原名「龍目井公學校」，今天舉行百年校慶慶祝大會暨感恩餐會，邀請歷屆校友回娘家，除一起切下10層大蛋糕，還滾動大球為活動帶來高潮；創校第7任日籍校長星原益雄的家人，2、3年前透過嫁來台灣的姪孫女寄信和照片到學校，補上星原校長照片，讓校史紀錄更完整，學校特地邀請她來參加校慶，今天不確定是否到場，但會場中有一盆她託人送來的祝賀花籃，讓這場百年校慶充滿溫馨。

龍泉國小今天舉行百年校慶慶祝大會，中午並舉行感恩餐會，吸引眾多校友出席，會場中一盆由創校第7任校長星原益雄姪孫女送來，祝福校慶「圓滿成功」的花籃引人注目。

龍泉國小陳勇男校長透露，創校第7任校長星原益雄，他嫁來台灣的姪孫女星原真美，2、3年前主動寫信到學校，表示星原校長的家人從網路上瀏覽學校的網站，發現上面沒有星原校長的照片，因此透過她寄上星原校長的照片，除完成星原校長遺願，也讓學校校史紀錄更完整。

陳勇男表示，當時收到信後就將學校網站上「歷任校長」的網頁補上星原校長照片，並由學校熟悉日文的老師寫信回覆表達感謝，約2週前寄上邀請卡，邀請星原真美到校參加校慶，雖沒回覆是否出席，但前天校慶前學校卻收到星原真美請花店送來的祝賀花籃，這份祝賀的心意讓人感動。

今天慶祝大會，包括台中市長盧秀燕、百年校慶籌備會會長林裕議、立委陳柏惟、台中市議會副議長顏莉敏、市議員吳瓊華、林汝洲、林孟令、張家銨、鎮瀾宮董事長顏清標、前立委顏寬恒、龍泉國小陳勇男校長等人都到場。

盧秀燕和林裕議、陳勇男及多位老校友一起切下10層大蛋糕，祝福龍泉國小百年校慶生日快樂，全校師生並滾動「百年龍泉，湧昇顛峰」的大球，為活動帶來高潮；林裕議更捐出500萬給母校成立「龍泉國小百年教育基金會」，作為協助校務推動和師生活動的基金。

龍泉國小創校第7任校長星原益雄的姪孫女星原真美，2、3年前曾主動寫信到學校，並附上星原校長照片，表示想完成星原校長遺願，也讓學校校史紀錄更完整。 （記者陳建志翻攝）

龍泉國小網站上的「歷任校長」介紹中，已經補上第7任校長星原益雄的照片。（記者陳建志翻攝）

龍泉國小創校第7任校長星原益雄的姪孫女星原真美，前天送上祝賀花籃祝福校慶圓滿成功，讓學校覺得窩心。（記者陳建志翻攝）

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