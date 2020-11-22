國民黨中市議會黨團上台北反萊豬 正副議長也參加

國民黨台中市議會黨團上台北參加反萊豬遊行。（國民黨台中市議會提供）

2020/11/22 16:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕秋鬥今天下午在台北舉行，台中市議會國民黨團在書記長陳政顯率領下，共計有李榮鴻等22位議員與上萬民眾共同北上中正紀念堂自由廣場，一起參加凱道秋鬥大遊行，向中央執政的民進黨政府發出反萊豬、護食安的強烈怒吼，並要求行政院長蘇貞昌下台負責。

黨團書記長陳政顯表示，先前國民黨團透過記者會以及黨籍立委，不斷向民進黨發出拒絕進口瘦肉精豬肉以及嚴格標示等訴求，但中央政府置若罔聞，甚至故意說都是網軍在炒作。

陳政顯強調，黨團今天特別與李榮鴻、吳瓊華、張瀞分、陳本添、賴朝國、羅永珍、黃馨慧、楊正中、張廖乃綸、沈佑蓮、陳成添、黃健豪、羅廷瑋、李中、蘇柏興、林碧秀、冉齡軒、黃仁、陳文政等20位議員，號召熱血民眾一起北上參加秋鬥遊行，平日忙於公務的議長張清照、副議長顏莉敏也特別一起北上相挺。

執行長吳瓊華，國家有義務保障民眾的權益，讓民眾免於恐懼，但今天民進黨政府卻準備帶頭進口含有萊克多巴胺的豬肉，民眾說不要還不行，民眾要求要做嚴格標示也不行，當一個國家的執政當局拒絕多數民意、讓民眾處於驚恐時，就是人民走上街頭的時候。

黨團議員表示，這次北上遊行，民眾除了要表達反對進口萊豬的訴求外，也同時要對民進黨政府違反言論自由，先射箭再畫靶、蓄意關閉中天電視台的粗暴行徑表示抗議，政府不應該涉入內容審查、思想審查，這是警察國家、極權國家的作法。

黨團表示，民眾堅決反對蔡政府進口瘦肉精豬肉，更要反獨裁、反雙標，這段期間不斷違背民意、一意孤行的行政院長，應該率內閣總辭，向2300萬國民道歉負責。

國民黨台中市議會黨團上台北參加反萊豬遊行。（國民黨台中市議會提供）

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