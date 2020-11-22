中捷連接器故障 民進黨市議員︰要求議會成立專案小組調查

中捷綠線連接器故障，民進黨市議員施永昌將要求市議會成立專案小組調查。（記者蘇金鳳攝）

2020/11/22 16:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線發生連接器故障而全面停止試營運，民進黨市議員表示，現在市議會正在進行總質詢，將會在市議會成立專案小組，要求調查事故原因，也要調查董事長林志盈及總經理莊明聰被迫要求在年底通車是否有行政疏忽及管理的責任。

市議員施志昌表示，台中市市民都期待中捷綠線通車，但卻發生重大事故，幸好無人傷亡，在中捷綠線一路興建以來，不斷聽到被高層逼中捷公司要儘快在年底要通車，在急就章之下，是否有顧及到所有的安全品質，市議會要好好監督。

施志昌表示，現在市議會是市政總質詢，要求市議會成立專案小組進行調查，包括董事長林志盈及總經理莊明聰被迫要求在年底通車情況下，是否有行政疏忽及管理的責任，會一一弄清楚。

民進黨市議員周永鴻質疑，盧市府為了完成政治承諾，在履勘尚未通過前就急於宣傳年底通車，想用市民的期待給中央施壓，但交通部依然盡職完成履勘，並點出33項需改善事項，其中12項為營運前需改善事項。

周永鴻要求，交通局和台中捷運公司不要有功往自己身上攬，有事推託給中央，應該勇於任事，查明故障情形並完整改善後再開始營運，不要拿市民安全開玩笑。

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