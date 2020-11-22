為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    中捷連接器故障 民進黨市議員︰要求議會成立專案小組調查

    中捷綠線連接器故障，民進黨市議員施永昌將要求市議會成立專案小組調查。（記者蘇金鳳攝）

    中捷綠線連接器故障，民進黨市議員施永昌將要求市議會成立專案小組調查。（記者蘇金鳳攝）

    2020/11/22 16:03

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線發生連接器故障而全面停止試營運，民進黨市議員表示，現在市議會正在進行總質詢，將會在市議會成立專案小組，要求調查事故原因，也要調查董事長林志盈及總經理莊明聰被迫要求在年底通車是否有行政疏忽及管理的責任。

    市議員施志昌表示，台中市市民都期待中捷綠線通車，但卻發生重大事故，幸好無人傷亡，在中捷綠線一路興建以來，不斷聽到被高層逼中捷公司要儘快在年底要通車，在急就章之下，是否有顧及到所有的安全品質，市議會要好好監督。

    施志昌表示，現在市議會是市政總質詢，要求市議會成立專案小組進行調查，包括董事長林志盈及總經理莊明聰被迫要求在年底通車情況下，是否有行政疏忽及管理的責任，會一一弄清楚。

    民進黨市議員周永鴻質疑，盧市府為了完成政治承諾，在履勘尚未通過前就急於宣傳年底通車，想用市民的期待給中央施壓，但交通部依然盡職完成履勘，並點出33項需改善事項，其中12項為營運前需改善事項。

    周永鴻要求，交通局和台中捷運公司不要有功往自己身上攬，有事推託給中央，應該勇於任事，查明故障情形並完整改善後再開始營運，不要拿市民安全開玩笑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中捷綠線連接器故障 蔡其昌︰應全面停駛、徹底檢修
    2020/11/22 15:31

    中捷綠線連接器故障 蔡其昌︰應全面停駛、徹底檢修
    中捷暫停試營運檢修 盧秀燕︰寧願過度小心 一切安全至上
    2020/11/22 15:06

    中捷暫停試營運檢修 盧秀燕︰寧願過度小心 一切安全至上

    艾麗公主現身板橋！ 創意成功吸買氣
    中捷試乘突喊卡 早起搭車民眾撲空抱怨：行程全打亂
    2020/11/22 12:40

    中捷試乘突喊卡 早起搭車民眾撲空抱怨：行程全打亂
    中捷綠線何時恢復試營運？林志盈：安全無虞下儘速恢復
    2020/11/22 11:38

    中捷綠線何時恢復試營運？林志盈：安全無虞下儘速恢復
    中捷綠線昨中午連接器軸心斷裂！秒變「人力車」、20人推車
    2020/11/22 11:18

    中捷綠線昨中午連接器軸心斷裂！秒變「人力車」、20人推車
    台中捷運試營運6天突喊卡 盧秀燕︰對民眾感到抱歉
    2020/11/22 11:08

    台中捷運試營運6天突喊卡 盧秀燕︰對民眾感到抱歉
    臺中市今日熱門
    疑付不出房租竟PO網嗆輕生 員警及時救援
    2020/11/15 19:13

    疑付不出房租竟PO網嗆輕生 員警及時救援

    「槍林彈雨」下未婚聯誼 玩卡丁車飄移甩尾碰出火花
    2020/11/15 20:32

    「槍林彈雨」下未婚聯誼 玩卡丁車飄移甩尾碰出火花

    擴大都計明年啟動 台中太平坪林盼增公共設施用地
    2020/11/15 20:26

    擴大都計明年啟動 台中太平坪林盼增公共設施用地

    台中港舶來品商圈行銷梧棲 「普洱茶」入菜！
    2020/11/15 23:11

    台中港舶來品商圈行銷梧棲 「普洱茶」入菜！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播