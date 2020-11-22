中市東勢客家文化園區有市長落款挨批 客委會：已撤除

東勢客家文化園區「富市台中新好客家」有「台中市長盧秀燕」落款挨批，客委會表示，已撤下。（圖由周永鴻服務處提供）

2020/11/22 15:51

〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員周永鴻日前在市政總質詢，批評今年7月在東勢客家文化園區出現盧秀燕落款，有好大喜功之嫌。並質疑該園區規劃及中央補助都是前市長林佳龍任內核定，「落款」是收割前朝建設；台中市客委會主委江俊龍表示，「富市台中新好客家」是布展的臨時性政策宣導牌，今天換展已撤除。

周永鴻表示，盧市長在擔任立委時曾於2017年4月20日在個人Facebook粉絲專頁上，留下參加台中教育大學附設小學改善工程啟用典禮的心得，大力讚賞學校新大門的校名題字，「不是用名人長官落款，而是向全校學生徵選，結果由該校一名小四廖姓學生的設計脫穎而出，真的是非常有意義」。

周永鴻說，他在擔任台中市民政局長時規劃、啟用的大雅樹葬植存區「楓愛園」，不論是他或時任市長的林佳龍都未在園區入口或其他地方留下落款，因為他認為，在公共建設留名是威權時期的作法，只凸顯「好大喜功」。

但民眾反映東勢文化園區在今年7月啟用後，多了塊「富市台中，新好客家」的牌子，並有「台中市長 盧秀燕」的落款。 周永鴻指出，東勢客家文化園區環境營造提升計畫工程是林佳龍執政時期提出，2018年8月3日獲中央核定前瞻補助3000萬，工程在2019年11月3日動工，今年4月完工，並於7月5日啟用。

周永鴻質疑盧秀燕在前朝規劃、獲中央補助的建設上落款，是收割政績又沾光的作法。但市長盧秀燕表示，對此並不知情，也不會在公共建設上落款留名。

台中市客委會主委江俊龍表示，在門口牌子留下市長名字，是促進地方發展計畫一部分；周永鴻認為促進地方發展應有比留下市長名字更適當的政策與方法，要求客委會應對此檢討。

江俊龍今天表示，東勢客家文化園區門口懸掛的「富市台中新好客家」是台中市客家政策宣導牌，揭牌目的在宣告策展和文化沙龍系列活動開始，因「客家文化園區願景展」已下檔，沙龍講座也告一段落，今天換展也已依原規劃將宣導牌卸下，並非針對東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫工程竣工或特定館舍所作的永久性紀念牌。強調「東勢客家文化園區」名銜牌，落款是前「台中縣長黃仲生」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法