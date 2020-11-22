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    中捷暫停試營運檢修 盧秀燕︰寧願過度小心 一切安全至上

    中捷綠線連接器故障，市長盧秀燕前往中捷瞭解原因。（市府提供）

    中捷綠線連接器故障，市長盧秀燕前往中捷瞭解原因。（市府提供）

    2020/11/22 15:06

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線昨日一輛列車連接器出現異常，今日起暫停試營運進行檢修及檢查，市長盧秀燕也前往中捷公司瞭解故障原因；她表示，捷運試營運，就是找出問題並解決問題，「寧願過度小心，一切安全至上」，將以最嚴謹態度面對處理。

    面對中捷綠線試營運第6天發生列車故障，盧秀燕今天邀集中捷公司、台北捷運工程局、捷運列車原廠日本川崎重工，共同商討後續處理方式。

    她表示，「安全與順暢」是捷運正式通車的最高原則，試營運是一種壓力測試，中捷公司、市府、廠商定會以最嚴謹態度解決問題，待確保安全無虞、運作順暢後再恢復試營運。

    交通局長葉昭甫說明，此次列車故障處為第17列車廂「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，目前都還在保固期，廠商正努力修復中；除了修復故障處，廠商也會全面檢查所有列車，待確認安全無虞後捷運綠線將儘速恢復試營運，目前12月19日正式通車暫不受影響；他強調，市府會秉持謹慎態度面對處理，也會持續對外說明進度。

    此外，盧秀燕今日原本預計北上參加反萊豬遊行，由於試營運暫停後的工程檢修，涉及許多行政作業與決策，她決定今日以市政優先坐鎮台中，另先前她已明確表達反對萊豬進口的立場。

    中捷綠線連接器故障，市長盧秀燕前往中捷瞭解原因。（市府提供）

    中捷綠線連接器故障，市長盧秀燕前往中捷瞭解原因。（市府提供）

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