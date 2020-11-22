台中市iBike站點設置進度落後 民代要求提升潭雅神站點數量

台中市議員周永鴻要求市府加強在潭雅神區設置iBike站。（周永鴻服務處提供）

2020/11/22 14:52

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子、大雅、神岡區iBike站點嚴重不足，且設置進度停滯，台中市議員周永鴻要求交通局加速建置，提升潭雅神地區站點與車輛數；交通局表示，目前潭雅神區共設有15站，考量地方需求，有再增設的必要，後續將優先於潭子火車站、栗林火車站及頭家厝火車站周邊建置站點。

周永鴻表示，台中市第300個iBike站在前年8月18日於潭子火車站啟用，前市長林佳龍團隊承諾的「369計畫」，即「300 座iBike 租賃站，規劃連結600公里自行車道，並提供9000輛公共自行車供民眾騎乘」提前實現。

但市長盧秀燕上任後，iBike站建置便停滯不前，近兩年只增加9站，總車數沒有增加，今年交通局預算「委託營運廠商辦理iBike倍增計畫」1350萬與「委託營運廠商辦理台中市公共自行車租賃系統建置及營運管理」8978萬，合計約1.03億的預算就只拿來維護管理既有站點。

周永鴻指出，台中市目前iBike共328站、9150輛車，平均307人共享1輛車。但潭子和大雅各只有6站，各佔全市站點1.8%；神岡更是只有3站，0.9%。換算下來，潭子每1071人才能夠使用 1輛iBike，大雅966人分享1輛iBike，神岡則每1092人才能使用1輛iBike。

交通局在市議會上會期專案報告提出iBike倍增計劃，第一波設站以高架鐵路及捷運周邊為主，他於9月8日和交通局會勘火車站中唯二尚未有iBike站點的潭子栗林與頭家厝車站，要求列入首波倍增站點，但交通局至今無法給出具體設置期程，也無法交代未來潭雅神何處會優先設置站點。

周永鴻批評市府對潭雅神，甚至整個台中市的iBike倍增規劃，毫無章法。iBike站是提升台中市大眾運輸的重要環節，要求交通局應儘速提出iBike倍增計畫具體的設置地點與期程，尤其要提升潭雅神地區的iBike站佔全市比例，並將栗林與頭家厝車站納入首波設置地點。

交通局長葉昭甫表示，目前台中市iBike已建置329站、提供9175輛車，為再提升公共自行車建置效益，並發揮轉乘最大功效，交通局推動「iBike倍增計畫」，目前已完成決標，未來以方圓範圍服務、群聚設站模式加密租賃站，滿足市民需求；目前潭雅神區共設有15站，考量地方需求，有再增設的必要，後續將優先於潭子火車站、栗林火車站及頭家厝火車站周邊建置站點。

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