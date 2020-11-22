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    中捷綠線故障停駛 交通局︰暫不影響12/19正式通車

    因中捷綠線故障，交通局、中捷公司及日本廠商向市民道歉，暫不影響12月19日正式通車。（記者蘇金鳳攝）

    因中捷綠線故障，交通局、中捷公司及日本廠商向市民道歉，暫不影響12月19日正式通車。（記者蘇金鳳攝）

    2020/11/22 10:49

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線因車輛故障今天停駛，台中捷運公司今天召開記者會向民眾道歉，並強調因為18輛車廂中雖僅有1輛「半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，但基於安全，因此全部停駛，董事長林志盈強調「安全不能僥倖」，交通局長葉昭甫表示，暫時不會影響12月19日的通車。

    台中捷運公司針對昨天捷運車廂發生故障召開記者會，交通局長葉昭甫表示，昨天晚上在收班後，發現故障的原因在於車廂間的「半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，這是日本廠商川崎重工第一次碰到這樣的情形，因此雖然只有1輛，廠商認為基於民眾安全，決定暫停試營運，全面檢查另外17輛的車廂，12月19日正式通車暫時沒有更動必要時，廠商表示會全力投入最大心力檢修。

    中捷公司董事長林志盈表示，昨天中午發生1輛車廂在高鐵台中站民眾都下車後，要往前開在尾軌交叉處，突然緊急煞車，因為是自動系統，車輛有異常就會自動停止，經檢查是車廂及車廂之間的「半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，幸好當時民眾都已下車。

    林志盈強調，雖然只有1列車廂發生連接器斷裂，但川崎重工表示是首次碰到此一狀況，因此建議全面檢修，「安全沒有僥倖」，因此接受建議，全面停駛，直到安全無虞後才再恢復試營運。

    北捷局機電系統工程處長蘇瑞文表示，18列車廂，有9列是台灣組裝，9列是日本原裝進口，有故障的車廂是日本原裝進口，北捷淡水線也是川崎公司，但因為高運量，所以連接器也會不同，北捷列車並未發生相同的情形。

    川崎重工代表表示，對因車廂故障造成試營運暫停表示抱歉，在了解是「半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂 ，便向美國的供應商詢問原因，會盡全力來檢查原因，儘早恢復試營運。

    因中捷綠線故障，交通局、中捷公司及日本廠商向市民道歉，暫不影響12月19日正式通車。（記者蘇金鳳攝）

    因中捷綠線故障，交通局、中捷公司及日本廠商向市民道歉，暫不影響12月19日正式通車。（記者蘇金鳳攝）

    因中捷綠線故障，交通局、中捷公司及日本廠商向市民道歉，局長葉昭甫（左）表示暫不影響12月19日正式通車。（記者蘇金鳳攝）

    因中捷綠線故障，交通局、中捷公司及日本廠商向市民道歉，局長葉昭甫（左）表示暫不影響12月19日正式通車。（記者蘇金鳳攝）

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