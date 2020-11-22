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    暖心少年「管區乀」！休假帶里民看病 3年2度獲績優警勤區殊榮

    吳員當「管區乀」很稱職，深入地方了解轄區狀況。（記者許國楨翻攝）

    吳員當「管區乀」很稱職，深入地方了解轄區狀況。（記者許國楨翻攝）

    2020/11/22 10:29

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市第一分局公益派出所警員吳俊皓，104年警專畢業後即分發該所服務，秉持著為民服務的出發點，結合社區力量，與鄰、里長及里民互動良好，希望達到警民合作共同預防犯罪，107年即獲當年全國績優警勤區，但吳員不因此而鬆懈，持續深耕警勤區不遺餘力，今年再次獲警政署肯定榮獲「109年全國績優警勤區」殊榮，難能可貴。

    現年25歲吳員平日與轄區居民互動良好，對於勤區動靜態資料掌握確實，在社區治安、關懷弱勢、獨居老人及為民服務等工作上，主動了解勤區內民眾需求，並給予完善的服務，同時積極參與里內所舉辦活動，透過活動宣導反詐騙、住宅防竊等，提高里民警覺心，無形中一點一滴建立警民關係，里民都說他是最稱職又認真的「管區乀」。

    某次轄區勤查時，吳員發現一名年輕人呆坐土地公廟前，上前關心後得知他住在勤區內，但因為家庭經濟狀況不佳，收入不穩定，久之導致身心狀況不穩定，時常在公園或是街道上遊蕩，吳員知悉後經常關懷，甚至利用休假時間帶他去就醫，協助轉介至區公所及民間慈善機構關懷救助。

    吳員則表示，警察工作常帶給人嚴肅感覺，但透過勤區查察可以拉近距離，讓警民關係更為緊密，時時秉持著「苦民所苦、急民所急」精神，可以幫助到更多需要的人；分局長孫太康表示，警民密切合作共創良好治安環境，警勤區員警透過訪查與民眾直接接觸，最能發揮為民服務的精神，吳員如此年輕卻能對自身勤區深入了解，實屬難得。

    吳員當「管區乀」很稱職，深入地方了解轄區狀況。（記者許國楨翻攝）

    吳員當「管區乀」很稱職，深入地方了解轄區狀況。（記者許國楨翻攝）

    吳員3年內二度獲全國績優警勤區殊榮，難能可貴。（記者許國楨翻攝）

    吳員3年內二度獲全國績優警勤區殊榮，難能可貴。（記者許國楨翻攝）

    吳員也極參與里內所舉辦活動犯防宣導。（記者許國楨翻攝）

    吳員也極參與里內所舉辦活動犯防宣導。（記者許國楨翻攝）

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