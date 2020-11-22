國4匝道4死2傷車禍 疑老闆與外勞工廠烤肉喝酒後超載上路…

休旅車疑撞護欄後翻覆，造成車上人員四死二傷。（記者歐素美翻攝）

2020/11/22 10:08

〔記者歐素美／台中報導〕國道4號台中系統東往南匝道今天凌晨2點多發生一起重大車禍，造成4死2傷！警方初步調查發現，王姓男子為工廠老闆與越南籍勞工及友人等在工廠烤肉喝酒後，不知要開車到哪裡，結果途中車禍，因王男（42歲）當場腦漿迸裂死亡未酒測，目前尚不知是否為酒駕肇事。

這起車禍發生在凌晨2點左右，1輛休旅車行經國道4號台中系統東往南匝道，疑轉彎時失控自撞左側護欄，車子噴飛至國道1號路肩翻覆。

台中市消防局於2點16分接獲通報，趕往現場搶救，發現車內5人被拋出車外，後座林男則自行爬出車外。其中，王男（42歲）被送往台中澄清醫院；葉男（40歲）、黎男（40歲，越南籍 ）、林男（42歲）被送往台中榮總；武男（28歲，越南籍）、 阮男（39歲，越南籍）被送往豐原醫院。

其中，王男、葉男、黎男及武男4人送醫不治，阮男重傷，目前還在加護病房治療，林男輕傷，留院觀察中。

國道警察隊泰安分隊透過林男及王男妻子等供述，初步了解，王男為神岡區一家工廠老闆，昨晚與工廠聘請的外勞黎男及武男等在工廠外烤肉喝酒，外勞又找來前員工阮男及阮男的朋友林男等前往，林男供稱烤完肉，王男也不知要載他們去哪裡，結果就發生車禍，當時王男駕駛，葉男坐在副駕駛座，其餘4人坐後座。

警方表示，因王男送到醫院時頭顱爆裂，腦漿四溢，明顯死亡，目前遺體冰存，並未進行酒測，黎男則因檢體溶血也未酒測，林男未喝酒，酒測零，其餘3人皆有酒精反應，目前尚無法確認王男是否酒駕肇事。

警方表示，休旅車超載，車上人員皆未繫安全帶，駕駛王男及副駕駛座的葉男，直接以簡易插鞘插在安全帶的插座上，並未真正繫安全帶，所以車禍時5人皆被甩出車外，僅林男被夾在後座，因輕傷自行爬出車外。（10:49更新）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

消防人員在現場急救被拋出車外的人員。（記者歐素美翻攝）

消防人員在現場急救被拋出車外的人員。（記者歐素美翻攝）

王男休旅車上的副駕駛座上安全帶插座上著簡易插鞘。（記者歐素美翻攝）

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