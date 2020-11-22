中市五權路地下道全封了！ 警籲用路人23日起改道

中市五權（南）路地下道填平工程將邁入第二階段，23日起全封了。（記者許國楨翻攝）

2020/11/22 09:46

〔記者許國楨／台中報導〕全封了！中市南區五權（南）路地下道填平工程即將邁入第二階段，將拆除鐵路舊橋、建國南北路橋，同時建置寬頻管道，原開放通行的兩側車道將全面封閉，施工期間預計自明（23）日起至110年5月18日，警方配合工期提前規劃交通疏導計畫，提醒用路人提早改道。

因應道路封閉工程，台中市第三分局提前規劃「五權（南）路地下道填平工程周邊重要路口交通崗位」，針對重點時段及路段執行交通疏導勤務，另為提升道路行車順暢並分散車流，特別提醒市民可善加利用周邊國光路、學府路、美村路、忠明南路及三民路等替代道路。

警方表示，有關本階段道路封閉範圍，五權路段自三民路以南至復興路以北全線封閉、建國北路段自公館路以西至三民路以東全線封閉、建國南路段自復興園路以西至三民路以東全線封閉，建議用路人行經上述路段，南、北向部分可由三民路、國光路、學府路及美村路等替代路段來往銜接五權路段。

另東、西向部分可由學府路銜接復興路、三民路及美村路來往繞至建國南路，如果要往來南區與西區之間，建議由學府路、國光路、三民路及美村路等路段作為往來通行替代道路，另提醒民眾，施工期間地下道快、慢車道全部封閉，地下道兩端路口留有左、右轉供用路人通行，施工區域周邊私人巷道另保留住戶通行空間。

警方同時呼籲民眾可多利用大眾運輸工具，如自行開車上路遇壅塞路段，也請耐心行駛，遵守交通管制設施，並接受交警、義交指揮，配合施工期間一時不便，共同維護用路安全。

替代道路示意圖。（記者許國楨翻攝）

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