宣布太晚！中捷綠線今停試營運 民眾撲空、有人憂趕不上高鐵

陳姓女市民到市政府撲空，捷運工作人員向她解釋。（記者蘇金鳳攝）

2020/11/22 08:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線因故障今天暫停試營運，但因為是在昨晚10點左右才宣布，還是有民眾不知道，今天上午前往搭乘撲空，有2位市民從北屯總站要搭到台中高鐵站搭高鐵，但發現停駛，無法在32分鐘趕到，非常緊張，兩人只好自己開車；另一位市民到市政府站才知道停駛，表示純粹只是要試搭，昨晚雖知道，但忘記了，改天會再試搭。

台中捷運綠線昨天中午突然故障，因此停駛一個多小時才恢復，有5400多人次的乘客受影響。

昨天晚上台中捷運公司檢查，發現因為「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，基於安全，因此在昨晚近10點宣布今天起暫停試營運，並且從7點開始在各站派一位工作人員在門口說明。

但因為宣布太晚，還是民眾不知道而撲空，有2位民眾7點多要從北屯總站到台中高鐵站搭高鐵，因此北屯總站到台中高鐵站32分鐘，可能因為只抓30分鐘，在得知停駛後，非常緊張，怕趕不上高鐵班次，但最後還是決定自己開車。

另一位家住在市政府站附近的陳姓女乘客則是7點10分左右要搭乘，她表示，這一週都很忙，想今天趁空來搭看看，雖然昨晚有看到停駛，但竟然忘了，來現場才想起停駛，改天再來搭。

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