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    虎頭蜂躲在襪中！台中市議員陳清龍清早出門前穿襪子被螫傷

    台中市議員陳清龍今天穿襪時不小心被躲在襪中的虎頭蜂螫傷，讓他大感不可思議。（擷取自臉書）

    台中市議員陳清龍今天穿襪時不小心被躲在襪中的虎頭蜂螫傷，讓他大感不可思議。（擷取自臉書）

    2020/11/22 08:26

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市議員陳清龍今天一早起床趕著要跑7點的行程，從衣櫃中拿出太太昨天晾曬乾淨的襪子穿著，不料，左腳一伸進襪子碰到疑似昆蟲，他以為是蟑螂，結果隨即被叮螫，腳底一痛，才知竟是1隻虎頭蜂，還好無大礙，並未就醫，只是忍痛跑行程，虎頭蜂究竟如何跑進襪中未被發現，讓他不可思議。

    陳清龍表示，今天一早，他起床準備跑7點的行程，就到衣櫥裡拿出太太昨天才清洗晾曬並收回衣櫃的襪子穿著，不料，左腳一伸進襪內就碰到異物，他原本以為是蟑螂，結果，馬上就被叮螫，十分疼痛，趕緊將襪子倒出來察看，結果竟是1隻虎頭蜂。

    陳清龍說，不知虎頭蜂是怎麼跑襪子裡的，「不可思議」！因住家在路邊，附近也沒有什麼樹林之類的，而且襪子放在衣櫃裡，虎頭蜂卻躲在襪子裡，太太收衣服整理襪子時也未發現，還好只是被叮了一下，無大礙，他還是忍受腳底疼痛，外出跑行程。

    陳清龍將襪子躲虎頭蜂的事件po上臉書，獲得網友關心安慰，有人「恭喜議員，感冒機率降低了哦！」有人則說「這麼恐怖」，網友猜測虎頭蜂「可能晾曬衣服時，停佇在上面，不小心被收進來，才有機會跟您“肌膚之親”囉！」甚至有人開玩笑說「 阿有檢查一下那隻蜂是不是女王蜂嗎」。

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