國4匝道 休旅車疑過彎不慎自撞釀4死2傷

國道四號國道一號系統交流道發生車禍，休旅車疑自撞護欄翻覆，造成4死2傷。（記者歐素美翻攝）

2020/11/22 08:03

〔記者歐素美／台中報導〕1輛休旅車今天凌晨2點左右，從國道4號匝道往國道1號台中系統交流道時疑過彎不慎撞護欄翻車，造成車上6名男子全部甩出車外，其中2人掉落國道1號路肩、1人掉落在國4匝道、3人噴飛至匝道與國道1號中間的雜草堆，其中4人當場無生命跡象，送醫不治，2人輕重傷，6人身份還有待調查，不排除酒駕釀禍。

22日凌晨2點左右，國道4號往國道1號的台中系統交流道，1輛休旅車超載6人，在匝道過彎時不慎翻車，車上人員全甩出車外。

救護人員獲報趕到現場，詢問其中1名較輕傷的男子，男子表示，該車上共有6人。救護人員趕緊四處搜尋噴出車外的人員，並分別送往豐原、台中榮總及中港澄清等醫院。

國道警察泰安分隊表示，休旅車疑過彎時不慎擦撞護欄翻覆，致車子四輪朝天，整輛車稀巴爛幾成廢鐵，左前輪並飛出，車上1人還被噴飛30公尺遠，頭破血流身亡。

劉姓男子因駕車行經國道1號南下事故路段，見許多車輛打雙黃燈通過，慢行通過時在路肩發現2人躺在地上，才趕緊報警。

國道警察泰安分隊表示，目前車上6人的身份仍有待調查。其中2人送豐原醫院，1死1人仍在加護病房，兩人皆有酒精反應；警方表示，目前還在釐清究竟是誰開車？不排除酒駕釀禍。

國道四號國道一號系統交流道發生車禍，休旅車疑自撞護欄翻覆，造成4死2傷。（記者歐素美翻攝）

休旅車疑撞護欄翻覆幾成廢鐵。（記者歐素美翻攝）

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