為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    國4匝道 休旅車疑過彎不慎自撞釀4死2傷

    國道四號國道一號系統交流道發生車禍，休旅車疑自撞護欄翻覆，造成4死2傷。（記者歐素美翻攝）

    國道四號國道一號系統交流道發生車禍，休旅車疑自撞護欄翻覆，造成4死2傷。（記者歐素美翻攝）

    2020/11/22 08:03

    〔記者歐素美／台中報導〕1輛休旅車今天凌晨2點左右，從國道4號匝道往國道1號台中系統交流道時疑過彎不慎撞護欄翻車，造成車上6名男子全部甩出車外，其中2人掉落國道1號路肩、1人掉落在國4匝道、3人噴飛至匝道與國道1號中間的雜草堆，其中4人當場無生命跡象，送醫不治，2人輕重傷，6人身份還有待調查，不排除酒駕釀禍。

    22日凌晨2點左右，國道4號往國道1號的台中系統交流道，1輛休旅車超載6人，在匝道過彎時不慎翻車，車上人員全甩出車外。

    救護人員獲報趕到現場，詢問其中1名較輕傷的男子，男子表示，該車上共有6人。救護人員趕緊四處搜尋噴出車外的人員，並分別送往豐原、台中榮總及中港澄清等醫院。

    國道警察泰安分隊表示，休旅車疑過彎時不慎擦撞護欄翻覆，致車子四輪朝天，整輛車稀巴爛幾成廢鐵，左前輪並飛出，車上1人還被噴飛30公尺遠，頭破血流身亡。

    劉姓男子因駕車行經國道1號南下事故路段，見許多車輛打雙黃燈通過，慢行通過時在路肩發現2人躺在地上，才趕緊報警。

    國道警察泰安分隊表示，目前車上6人的身份仍有待調查。其中2人送豐原醫院，1死1人仍在加護病房，兩人皆有酒精反應；警方表示，目前還在釐清究竟是誰開車？不排除酒駕釀禍。

    國道四號國道一號系統交流道發生車禍，休旅車疑自撞護欄翻覆，造成4死2傷。（記者歐素美翻攝）

    國道四號國道一號系統交流道發生車禍，休旅車疑自撞護欄翻覆，造成4死2傷。（記者歐素美翻攝）

    休旅車疑撞護欄翻覆幾成廢鐵。（記者歐素美翻攝）

    休旅車疑撞護欄翻覆幾成廢鐵。（記者歐素美翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疑變換車道不當 大貨車翻覆壓頂自小客1人不治
    2020/10/22 15:43

    疑變換車道不當 大貨車翻覆壓頂自小客1人不治
    化學槽車追撞貨車 駕駛脫困送醫
    2020/09/24 00:16

    化學槽車追撞貨車 駕駛脫困送醫

    艾麗公主現身板橋！ 創意成功吸買氣
    國道追撞飼料大貨車 自小客車頂掀開、男駕駛下巴被削掉卡死
    2020/07/02 11:44

    國道追撞飼料大貨車 自小客車頂掀開、男駕駛下巴被削掉卡死
    國3西湖服務區外2車追撞 女子頭部重創不治
    2020/06/29 23:03

    國3西湖服務區外2車追撞 女子頭部重創不治
    臺中市今日熱門
    中市抽查旅展住宿券無履約保證 逛旅展選購要留意
    2020/11/15 13:23

    中市抽查旅展住宿券無履約保證 逛旅展選購要留意

    相逢自是有緣？ 中市3機車巷口撞一團 網友：機率超低
    2020/11/15 13:41

    相逢自是有緣？ 中市3機車巷口撞一團 網友：機率超低 影片

    到東勢林場賞變葉木！ 遊客持5大主題合照享優惠
    2020/11/15 14:03

    到東勢林場賞變葉木！ 遊客持5大主題合照享優惠

    台中大肚關懷據點創意表演競賽 電音、舞蹈長輩秀才藝
    2020/11/15 13:53

    台中大肚關懷據點創意表演競賽 電音、舞蹈長輩秀才藝

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播