動員參加反萊豬秋鬥遊行 「全程免費+順遊景點」被酸爆

台中市清水區出現號召北上遊行傳單，全程免費還包含兩個景點跟午餐。（記者張軒哲翻攝）（記者張軒哲攝）

2020/11/22 00:20

〔記者張軒哲／台中報導〕反萊豬挺秋鬥遊行22日預計萬人將上凱道，台中地區藍營人士也動員遊覽車北上參加遊行，台中市清水地區出現號召北上遊行的傳單，強調全程免費、含2景點跟餐廳午餐，領隊俊哥指出，因為中午才集結，8點就出發了，會順路安排停留景點打發時間，午餐只是吃便餐，費用有人贊助。但立委陳柏惟大酸，這是另類的安心國旅補助。

今年「秋鬥」遊行22日登場，訴求「反毒豬、反雙標、反黨國」 3大主題，台中市清水區有一部遊覽車將北上，在清水區中華路集合上車，傳單強調全程免費，呼籲報名者穿黑衣，不要拿政黨旗幟，包含2個景點跟餐廳午餐，很快就額滿，吸引不少想免費北上遊覽的銀髮族參加。

領隊俊哥指出，自己只是負責報名跟帶隊事宜，8點就出發，中午12點才集合，下午3點就結束遊行，時間很充裕，就順道安排沿路景點，遊覽車費用跟餐費都有人出資。

國民黨台中市黨部主委林敏霖說，自己不清楚各區發動跟邀請情況，這是地方支持者自發性發起，也許是噱頭，市黨部有一部遊覽車北上，但每人要交400元，包含一個午餐便當，並沒有參觀景點。因為中午12點集合，下午還要遊行，不太可能有時間參觀景點。

基進黨立委陳柏惟說，傳單雖然沒顯示任何政黨字眼，也沒有發起單位，但卻是政治鬥爭的活動，還帶參加遊行的民眾參觀景點，也算是另類的安心國旅補助。

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