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    中捷驚傳故障明起停駛 議員質疑一開始就強壓測試

    中捷試營運第6天，驚傳故障，明起（22日）停駛。（市府提供）

    中捷試營運第6天，驚傳故障，明起（22日）停駛。（市府提供）

    2020/11/21 23:06

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運綠線本月16日起試營運，今天第6天即傳出捷運故障，中午在高鐵台中站尾軌處出現列車間異常訊號，局部斷電停駛，中捷檢查後確認「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，屬重大故障，決定自明日起暫停試營運，待廠商提出其他所有列車檢驗報告，確保無再發生之虞，再恢復試營運。藍綠議員都要求中捷營運安全是唯一標準，應儘速清查故障原因，加強應變措施。

    中捷董事長林志盈說，確認故障原因後，如果是普遍性問題將會全面檢修，強調試營運期間就是為了積極了解通車問題來解決。

    台中市議會民進黨副總召江肇國指出，此事已讓市民對中捷的信心出現疑慮，應儘速查清故障原因並確實解決，不要為了趕一時之快，兌現市長年底通車的承諾而忽略市民安全；市議員陳淑華也質疑「中捷真得準備好了嗎」中捷是高架軌道，如果車廂有乘客，難道要讓人行走車軌上嗎，千萬別發生北捷文湖線事件。

    國民黨團書記長陳政顯表示，早就建議綠線是中捷第一條開通路線，應由短而長階段拉長通車時段，但中捷一開始就要強壓測試，出現故障也能預料到，提醒安全第一；總幹事吳瓊華也強調，試營運壓力測試就要找出故障原因做好通車安全。

    中捷指出，故障列車是列車間的機械故障，由於中捷是自動無人駕駛列車（配有隨車人員），中午12點12分時列車到終站高鐵台中站下完旅客後，行駛尾軌處折返時，偵測到車間異常訊號，啟動自動剎車系統保護，依SOP會派車將故障列車推回車廠，但連結器又出現異常，最後派員下軌道查看維修，因此進行局部斷電，大慶至高鐵台中站停駛。

    中捷最後派出約20名人員將故障列車以人力推到尾軌處的避車道，中捷表示，將會該列車將會拖回機廠，詳細檢查分析故障原因，21日結束營運後會針對故障部位逐列車進行檢視，中捷董事長林志盈說，確認故障原因後，如果是普遍性問題將會全面檢修，強調試營運期間就是為了積極了解通車問題來解決。

    中捷局部斷電停駛，大慶至高鐵站停駛至下午1點27分才復電通車，影響18班車次，由於昨日是中捷試營運第一個週六，列車班班客滿，也影響共5400人次，期間中捷派出接駁車接送旅客。

    中捷表示，為找出電聯車故障真正原因，於捷運綠線今晚8時結束營運斷電後，中捷公司、施工單位北捷局及車輛原廠川崎重工進場再次檢查，確認「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，屬重大故障，且川崎重工表示亦是首次遇到此異常狀況，為確保行車運轉安全無虞，北捷局要求廠商針對所有列車對該零組件進行專業的非破壞檢測。

    中捷指出，廠商將針對故障零件詳細檢查並分析後，今天（22日）將提出報告並說明全面檢查所需花費時間，針對廠商負責任的態度，中捷公司予以尊重與配合，檢測期間將停止試營運，雖然會犧牲民眾乘車權益，但以安全最大的考量，該暫停就暫停，捷運綠線停駛這段期間，中捷也將檢討各項服務措施，做為精進優化的參考，待廠商完成所有電聯車檢測作業後，必須提出相關檢驗證明，確保安全無虞，捷運綠線再恢復試營運。

    中捷試營運免費搭乘，尖峰期幾乎班班客滿。　（記者蔡淑媛攝）

    中捷試營運免費搭乘，尖峰期幾乎班班客滿。　（記者蔡淑媛攝）

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