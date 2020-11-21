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    首頁　>　臺中市

    中捷驚傳故障 明日起暫停試營運

    2020/11/21 22:03

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕中捷本月16日試營運，今天中午12點12分傳出故障，斷電派員下軌道維修，中捷大慶至高鐵站停駛75分鐘，中捷剛則宣佈決定自明日起暫停試營運，工程單位認為故障狀況特殊，中捷公司以旅客安全為最大考量，暫停試營運，待廠商提出其他所有列車檢驗報告，確保無再發生之虞，再恢復試營運。

    台中捷運公司表示，為找出電聯車故障真正原因，於捷運綠線今晚8時結束營運斷電後，中捷公司、施工單位北捷局及車輛原廠川崎重工進場再次檢查，確認「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，屬重大故障，且川崎重工表示亦是首次遇到此異常狀況，為確保行車運轉安全無虞，北捷局要求廠商針對所有列車對該零組件進行專業的非破壞檢測。

    中捷公司指出，據廠商表示今天晚上將針對故障零件詳細檢查並分析後，明日將提出報告並說明全面檢查所需花費時間。針對廠商負責任的態度，中捷公司予以尊重與配合，檢測期間將停止試營運，雖然會犧牲民眾乘車權益，但以安全最大的考量，該暫停就暫停，捷運綠線停駛這段期間，中捷公司也將檢討各項服務措施，做為精進優化的參考。

    中捷公司強調，廠商完成所有電聯車檢測作業後，必須提出相關檢驗證明，確保安全無虞，捷運綠線再恢復試營運。

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