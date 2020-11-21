北汕海堤沙灘嚴重侵蝕 明年3月動工改善

台中市府人員與市議員施志昌（右二）會勘北汕海堤沙灘。（記者張軒哲攝）

2020/11/21 18:09

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大安區北汕海堤沙灘遭到侵蝕，海堤北側的五甲漁港北側卻淤積嚴重。台中市議員施志昌今天邀集市府水利局、農業局等單位會勘，水利局說，突堤效應造成北汕海堤沙灘沈積物收支不平衡，加上外營力作用使得沙灘受侵蝕退縮的問題，目前是規劃砂腸袋工法，採用高1.8m砂腸袋，以前後雙層配置全高為2.4m以對抗潮汐等外力，預計明年3月施工，八月完工。

施志昌說，大安北汕海堤周邊長年因季風來臨風沙四處飛散，影響周遭居民生活。近年來，更因為突堤效應造成北汕海堤海灘受侵蝕退縮，而北側的五甲漁港北側卻泥沙淤積嚴重，連帶也影響了大安濱海樂園的沙灘，因此希望相關單位能減緩甚至解決此項問題。

水利局說，突堤效應造成北汕海堤沙灘沉積物收支不平衡，加上外營力作用使得沙灘受侵蝕退縮的問題，目前是規劃砂腸袋工法，採用高1.8m砂腸袋，以前後雙層配置全高為2.4m以對抗潮汐等外力，已達定沙造灘功能。而工程配置範圍起點為大安濱海樂園海灘至五甲漁港雙排共約950m，工程預算約需1560萬元，預計年底發包，明年3月動工，工期5個月，預計明年8月完工。

施志昌說，往後不管是水利局河道清淤泥砂，或海資所於五甲漁港港區內清淤泥砂，都可以配合堆置，以達固沙效果，工程完成後也請農業局植樹，減緩風沙飄散影響周遭居民生活。

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