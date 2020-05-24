當選民進黨台中主委 李天生：目標市長勝選、議會過半

民進黨市黨部主委改選，市議員李天生順利當選，宣示2022年「市長勝選、議會過半」為最大目標。（記者陳建志攝）

2020-05-24 18:13:22

［記者陳建志／台中報導］民進黨台中市黨部主委、全國黨代表、市黨員代表選舉今天投票，投票過程順利，雖主委選舉僅市議員李天生一人同額競選，但黨員投票踴躍，初估投票率達63％，開票後篤定當選的李天生表示，感謝所有黨員支持，最大的目標就是2022年「市長勝選、議會過半」，會團結黨員爭取更多市民朋友的支持。

民進黨黨職投票今天下午4點截止後，台中市位於大里等5個投開票所分別舉行開票作業，因主委僅李天生同額競選，開票後篤定當選，李天生也到大里大和屋的投開票所關心開票情形。

新任主委李天生是國立中興大學法政碩士，也是現任台中市議員，曾任第1、2屆台中市議員，第16屆台中縣議員，並擔任過2012、2018、2019年台中市議會民進黨團總召。

李天生表示，民進黨在台中市目前是在野黨，總統選舉時的政黨得票數也輸給國民黨，面對如此艱困的局面，擔任主委職務十分戒慎恐懼，深覺責任重大。上任後將團結各方力量，加強組訓、培養基層幹部人選，積極為下次選戰佈局，同時將配合小英總統的要求，爭取更多社會力量入黨，貼近社會脈動，讓民進黨成為市民心目中最好的政黨。

李天生說，上任後最大目標就是2022年「市長勝選、議會過半」，強調盧秀燕市長上任後，缺乏建構大台中發展的藍圖，造成市政發展停滯，為了台中的發展，將會全力爭取市長勝選；另外，台中市議會共有65席，過半要33席，目前民進黨有26席，將以增加7席為目標，包括大里、霧峰、潭雅神、豐原、北屯、原住民等選區都是努力方向，2022年將依據實力採保守提名，希望讓議會一舉過半。

民進黨市黨部主委改選，下午4點開票，同額競選的李天生（左一）到場關心開票，篤定當選為新任主委。（記者陳建志攝）

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