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向唐鳳取經！ 中市府視訊討教「數位治理」術

2020-05-24 18:46:02
台中也瘋唐鳳！中市府視訊向唐鳳取經「數位治理」術。（圖：市府提供）

台中也瘋唐鳳！中市府視訊向唐鳳取經「數位治理」術。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕政務委員唐鳯善用IT及大數據推動武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫，在全世界爆紅，台中市政府為因應數位資訊整合發展趨勢，現正規劃研擬台中市數位政策，研考會特地與唐鳳進行視訊會談，討教數位治理術，唐鳳以口罩實名制為例，建議中市府推動城市數位治理應考量使用者及相關利害關係人的需求，讓相關人士均有感。

台中市研考會主委吳皇昇指出，市長盧秀燕推動「數位民主」、「數位服務」及「數位行政」三大面向建構數位政策，未來組織面預計有數位治理局及跨組織機制整合各機關的數位資訊，同時在水湳經貿園區建造「台灣智慧營運塔」，打造智慧營運中心及新創培育的場域，新續任行政院政務委員的唐鳳在社會創新及數位治理方面對國家的貢獻卓著，希望藉由她在中央政府的數位建構及執行等豐富經驗，為台中市政府未來的規劃方向提供建言。

台中也瘋唐鳳！中市府視訊向唐鳳取經「數位治理」術。（圖：市府提供）

台中也瘋唐鳳！中市府視訊向唐鳳取經「數位治理」術。（圖：市府提供）

雙方以視訊會談方式交流意見，針對「數位治理」，唐鳳指出，城市數位治理應考量使用者及相關利害關係人的需求，以「口罩實名制」為例，為確保廣大國民都可以使用，故優先選擇透過各藥局領口罩，並由第一線藥師回饋民眾需求，每週滾動式調整服務流程及系統資訊，像是口罩地圖希望標示販售時間，還有系統更新時間與現況落差等情況，都是回饋後修改的項目。

另外，城市數位治理不僅是提升公務人員的數位應用能力，更須強化「服務設計」的能力培養，同時善用民間力量協助數位政策執行；唐鳳以民生公共物聯網的空氣盒子為例，有別於以往由政府主導開發建置服務，轉而鼓勵民間開發解決方案，以獎勵替代補助等。

吳皇昇指出，未來會參酌唐鳳的建議納入數位政策的研訂，包括推動數位市民平台，以市民需求的角度來提供更便捷、更友善的數位服務。

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