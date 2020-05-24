疫情助綠色消費 中市700業者加入環保優惠商店

2020-05-24 18:02:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐，意外助長民眾綠色消費風，台中市環保局鼓勵民眾自備餐具，降低口沫傳播風險，截至今年4月底，全市已累計約700家業者加入環保優惠商店行列，近日就一口氣增29家業者響應，祭出多項綠色消費優惠措施，包括享折扣、贈送精美禮品、餐點加量不加價等，鼓勵民眾環保消費愛地球。

環保局長吳志超指出，過去為鼓勵民眾自備餐具或購物袋，市府近年持續輔導店家提供環保優惠措施，並設置愛心飲料提袋箱及二手袋循環回收箱，讓民眾免費使用，盼減少塑膠袋及一次性餐飲器具產生。

環保局指出，隨著武漢肺炎疫情傳出，間接鼓勵民眾自備餐具及飲料杯的風氣，台中市截至4月底，全市已累計約700家業者加入環保優惠商店行列，近日就一口氣增29家業者響應，祭出多項綠色消費優惠措施。

有加入環保優惠的店家店內不使用免洗餐具，外帶不提供塑膠袋及不主動提供免洗餐具，鼓勵民眾自備餐具更有優惠價格，均獲消費者迴響，願意自自備餐具做環保，落實減塑。

環保局指出，民眾藉疫情期間養成綠色環保生活習慣，消費自備餐具或購物袋，減少一次性廢棄物產出，除維護防疫健康，更落實環保減塑。欲加入優惠行列的商圈或店家，請電洽04-23201765源頭減量小組，更多資訊可上網查詢：https://recycle.epb.taichung.gov.tw/tcepb_limit2005/05store/ne_list.asp。

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