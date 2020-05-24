部長、市長一起動工 盧秀燕把林佳龍消失了？

盧秀燕臉書中貼出4張照片，僅一張只有穿綠夾克的林佳龍側面。（記者張瑞楨翻攝）

2020-05-24 16:59:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯舊社公園地下停車場，於本月18日由交通部長林佳龍、台中市長盧秀燕主持開工典禮，卻有眼尖的市民發現，林佳龍在盧秀燕的臉書中，幾乎「被消失」。

市府︰當天致詞時已感謝林佳龍等支持

有民眾發現，盧秀燕的臉書中絕口不提林佳龍，更不提此工程是林佳龍擔任市長任內規劃與爭取經費，更有趣的是，盧秀燕貼上的4張照片中，林佳龍似乎「被消失」，僅1張照片有側面戴口罩身影，反之，林佳龍在臉書中卻提到盧秀燕，照片中的盧秀燕也相當顯眼，兩相比較可見氣度，對此，中市政府新聞局指出，盧秀燕當天致詞時，就已經特別感謝台中市議會、交通部長林佳龍等各方支持。

對於舊社公園地下停車場工程，盧秀燕昨天下午於臉書中指出，此工程配合「美樂地計畫」，一併改善既有公廁及公園遊具汰換，不只公園煥然一新，工程完工後能滿足當地住戶、未來捷運綠線與台鐵松竹站的轉乘需求，她並未提及此工程的背景，也沒有提及此工程是林佳龍任內規劃與爭取經費，貼上臉書的4張照片，是自己談話的照片、與民代、地方人士合影，皆無林佳龍身影，僅其中一張照片，是她與林佳龍並肩動土照片，林佳龍側身戴著口罩，很難辨識身分。

事隔約20小時，林佳龍也於今天下午針對此工程貼文，他只有上傳一張照片，照片中的盧秀燕很顯眼，一看就知道身分，林佳龍指出，「與盧秀燕市長一起為北屯舊社公園地下停車場動土」，這是他在市長任內爭取，第一座獲核定的前瞻停車場，他強調，交通部透過前瞻計畫，補助台中的停車場建設有15處之多，預算高達17億元，其中11處是他在市長任內爭取，4處是他在部長任內核定，「中央地方合作，提供民眾更便利的大眾運輸服務」。

眼尖市民認為，林佳龍「被消失」，宛如去年立委選舉期間的照片事件翻版，參選立委的楊瓊瓔，以副市長身分跑行程，與競選連任的無黨籍洪慈庸一起主持各項典禮，民眾卻質疑中市新聞局發佈的照片，洪慈庸卻被消失了，新聞局當時的說法是沒有此事，市府官網都有洪慈庸照片。

針對舊社公園的貼文，新聞局指出，此工程總經費2.13億元，1.5億元台中市自籌、其餘6307餘萬元是中央補助，盧秀燕當日致詞時特別感謝台中市議會、交通部長林佳龍等各方支持，希望停車場完工後，為居民帶來更多方便，地方中央一起加強建設。

林佳龍於臉書中貼出的照片，盧秀燕相當顯眼。（記者張瑞楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法