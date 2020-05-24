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麗寶賽車場卡丁車競賽 6車連環撞成碰碰車幸僅1人傷

台中市麗寶賽車場舉辦台灣卡丁車錦標賽。圖為法國原裝進口SODI卡丁車，與本新聞事件無關。（麗寶集團提供）

台中市麗寶賽車場舉辦台灣卡丁車錦標賽。圖為法國原裝進口SODI卡丁車，與本新聞事件無關。（麗寶集團提供）

2020-05-24 16:02:44

〔記者歐素美／台中報導〕中華賽車會昨、今2天在台中市麗寶賽車場舉辦台灣卡丁車錦標賽，共有48位好手參加，結果，昨天msk組20多輛卡丁車進行練習時，在前方的1 輛卡丁車要進入賽道時疑打滑撞牆，結果後方5輛閃避不及撞上成一團，但主辦單位表示，5車在連夜檢修後，今天皆已恢復進場比賽，選手也僅1人手部挫傷，無大礙。

中華賽車會賽事部主任鍾岳峙表示，中華賽車會一連2天在台中市后里區麗寶賽車場舉辦台灣卡丁車錦標賽，分成4個級組別，共有48位選手參加。

不料，昨天近午時，msk組20多輛卡丁車在進行練習時，在前方的1輛卡丁車疑打滑撞牆，後方的車輛閃避不及也撞上。

車界達人「Andy老爹」在臉書po文指出，在麗寶卡丁賽車場因為天雨路滑，在出pit的地方由於有一部車打滑，後面一堆車又跟太近，所以還沒進跑道就全部撞成一團，還好人都沒事。但因為是賽車所以不能叫大家雨天開慢點，並po出網友拍的撞成一團的卡丁車，笑稱「這一陀大概就200多萬」。

網友回應「卡丁車變碰碰車」，還有人說「這樣怎麼賠償」，還有網友表示「這個是競技卡丁車，已確認至少10台全報廢，百萬車禍」。

鍾岳峙則表示，經統計只有6車撞在一起，造成5車損壞，1名選手手部挫傷，但經連夜搶修，人車今天都已完好上場比賽了。

麗寶賽車場表示，這些卡丁車都是選手自己的車，並非賽車場提供；鍾岳峙表示，卡丁車等級不同，價格也不同，一般分成車台及引擎兩部分，車台約10多萬元，引擎則從10多萬元到數十萬元不等。

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