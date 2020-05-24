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秋紅谷出現「紙紮屋」？ 中市：是台灣燈會留下的燈組

秋紅谷公園的湖心亭燈組，被民眾認為像「紙紮屋」。（記者張菁雅攝）

秋紅谷公園的湖心亭燈組，被民眾認為像「紙紮屋」。（記者張菁雅攝）

2020-05-24 13:51:06

〔記者張菁雅／台中報導〕秋紅谷公園是台中市區熱門景點，滯洪池旁近期設置1座「湖心亭燈組」，受到風吹日曬雨淋，花燈外觀褪色，民眾嘲諷說，遠看好像「紙紮屋」，「再放幾盞蓮花燈就完成了」。另外，燈組基座也多處破算，建設局表，「湖心亭燈組」原定展至5月底，考量燈組受雨災毀損及展期將屆，市府將評估提前結束展覽。

有民眾在臉書PO出秋紅谷公園照片，滯洪池旁出現湖心亭造型的裝置，紅白相間的顏色、布料的材質，遠看很像「紙紮屋」，民眾嘲諷說，農曆7月可還沒到！

其他民眾也說，「再放幾盞蓮花燈就完成了」、「到底要燒給誰」、「台中人的美學這麼糟」。由於湖心亭是台中公園的地標，有人質疑，為何要在秋紅谷放假的湖心亭？

不只外型受到爭議，走近一看，基座多處布料裂開，出現大大小小的破洞，也讓民眾傻眼，有人說，日前帶高雄的朋友去逛秋紅谷，看到這個覺得好丟臉。

建設局表示，「湖心亭燈組」為2020台灣燈會友好城市燈區的入口意象，燈會結束後，為延續燈會美好，文化局將燈組移至秋紅谷公園生態滯洪池旁續展，展期自3月17日至5月底；因屬臨時性燈組，近期鋒面來襲，天氣劇烈變化及強降雨，燈組的基座及側柱局部損壞，因此於燈組結構外層包覆布材防護，考量燈組受雨災毀損及展期將屆，市府將評估提前結束展覽。

湖心亭燈組基座破了大洞。（記者張菁雅攝）

湖心亭燈組基座破了大洞。（記者張菁雅攝）

湖心亭燈組基座布料裂開多處。（記者張菁雅攝）

湖心亭燈組基座布料裂開多處。（記者張菁雅攝）

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