可一邊看海一邊打球 大安南埔棒壘球場啟用

大安區南埔里海洋棒壘球場，前身是大安區垃圾掩埋場。（記者歐素美攝）

2020-05-24 13:29:33

〔記者歐素美／台中報導〕大安區南埔里「海洋棒壘球場」啟用！立法院副院長蔡其昌表示，可以一邊看海一邊打球，這是全台最具特色的球場，並將持續爭取經費，利用周邊閒置土地，以「海洋運動公園」來規劃改造，讓它不只是一個球場；立委陳柏惟則笑稱，因為海邊「風金透」，大安未來應可出現很多全國性的外壘手；主辦單位也請來啦啦隊熱舞表演，吸引不少粉絲慕名而來拍照，十分熱鬧。

大安區長周琇茹表示，大安區南埔里「海洋棒壘球場」是由垃圾掩埋場改建，感謝立法院副院長蔡其昌協助爭取工程經費，大安區體育會慢速壘球委員會主委徐昱舜及南埔里長林恭等協助提供意見規劃及維護球場。

蔡其昌表示，大安垃圾掩埋場封場後，一直苦思如何回饋地方，將原來大家最不想來的地方變成日後大家最想來的地方，爭取過程一波三折，經其向體育署爭取經費，由市府發包改建球場後，因工程不盡理想，沒人敢接管，經日前再爭取經費改善，目前由大安區體育會慢速壘球委員會管理，並成為全台最有特色的球場，可以一邊打球一邊看海。

蔡其昌說，更重要的是把球場弄好，球場的外圍經其爭取預算，目前市府也已發包，將整理作為步道，供老人等散步，加上簡易運動設施，可望成為「多功能運動公園」，未來希望以「海洋運動公園」的概念，將周邊閒置土地都加以利用規劃。此外，除了大安區外，為了讓台中熱愛棒壘球的朋友都有地方可用，他並爭取中央補助2億元經費，將在外埔區鐵山營區興建全台唯一符合國際比賽標準的壘球場，近期將動工。

立委陳柏惟則說，參加大安區南埔里「海洋棒壘球場」啟用典禮是來考察，向副院長蔡其昌學習，如何從無打有打造一座球場，並笑稱未來這裡應該會出現全國性的外野手，因為「風金透、外野不好守」，希望繼續推薦各地棒壘球選手來此比賽，欣賞大安風景，因為全省跑了很多球場，「這裡看了最爽」。

否用典禮由蔡其昌開球，平時即在打壘球的陳柏惟發揮實力，差點擊出全壘打，令圍觀民眾驚艷！另市議員施志昌及台中市體總會秘書長楊永昌等，也出席這項啟用典禮。

大安區南埔里海洋棒壘球場啟用，請來啦啦隊熱舞表演。（記者歐素美攝）

大安區南埔里海洋棒壘球場啟用，現場邀請六隊球隊競賽（記者歐素美攝）

大安區南埔里海洋棒壘球場啟用，由立法院副院長蔡其昌開球。（記者歐素美攝）

大安區南埔里海洋棒壘球場啟用，立委陳柏惟揮棒差點轟出全壘打，實力堅強。（記者歐素美攝）

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