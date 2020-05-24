國中生「交配」派對 中市警臨檢證實是「假訊息」

針對此國中生交配派對，警方臨檢汽車旅館兩次都無異狀，認定是假訊息。（記者張瑞楨翻攝）

2020-05-24 13:15:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕近期臉書流傳一項名為「第二屆台北COSPLAY國中生『交配』派對」，引發社會矚目，此派對的地點，標示是台中市西屯區青海路上的一家汽車旅館，時間是昨天（23日）中午起，至今天（24日）上午6時止，不過，中市警局昨天中午與深夜10時，兩度稽查此摩鐵，都沒有任何異狀，研判是「假訊息」，警方強調，此訊息雖非事實，可能是惡作劇，但仍觸犯兒少性剝削防制條例，警方對此偵辦中。

上述的「第二屆台北COSPLAY國中生交配派對」揪團活動，因有「交配」兩字，國中生又未成年，引發社會矚目，此訊息的舉辦地點，是台中市六分局轄區內的汽車旅館，入場費是男生2萬元，女生免費，參加者須自備「COSPLAY服裝」，約有500人於臉書中按下「有興趣」，六分局對此訊息相當重視。

六分局指出，此活動預定時間是昨天中午至今天清晨，該分局昨天中午、深夜10時，各臨檢此汽車旅館共2次，並未查到異狀，業者也百思不得其解說，沒有接獲舉辦派對的訂房，而且，每個房間最多只能容納4人入住，不可能舉辦大型活動，也沒有接到任何舉辦活動的訂房，業者還出示訂房紀錄給警方核對，警方昨天深夜10時臨檢，還是沒有發現異狀，認定是假訊息。

六分局指出，舉辦未成年派對，如有妨害風化、吸毒，將依法蒐證取嚴辦，另外，針對散布假訊息部分，也會觸犯兒少性剝削防制條例，警方目前偵辦中。

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