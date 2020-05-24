半夜偷女鞋、白天放回去 「戀物男」下跪求饒「我有病」

吳男用類似「土下座」的姿勢下跪，自稱「我有病」求饒。（被害人家屬提供）

2020-05-24 12:37:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕戀物癖？台中市南區積善里多名居民，從今年初至今，放置門口的女用拖鞋失竊，怪異的是，失竊時間是三更半夜，到了天亮之際，部分鞋子又會回到原地，蔡姓女子今天清晨再度發現鞋子失竊，其父守候至清晨5時許，抓到正要放回鞋子的59歲吳姓男子，吳男用「土下座」的下跪道歉姿勢，大呼「我有病，我有憂鬱症」，哀求不要報警，但居民仍聯繫警方逮捕，至於行竊動機，他說「一時腦袋不清楚，我也不知道為什麼」。

類似吳男的個案，多年前中市大雅區也曾發生過，一位女學生發現鞋子上有精液，報警調閱監視器，發現是同公寓不同樓層的男住戶，竊取女學生的鞋子後自慰，再把鞋子悄悄放回女學生住處大門前，精神醫學界所指的戀物症或戀物癖，是一種「性偏好」症狀，主要有兩種現象，其一是東西物品，會引起強烈的性幻想、性衝動，透過擁有這些東西，滿足自己衝動慾望，其二是這種衝動與慾望，會造成自己的困擾，包括社交與工作能力退化減損。

被害人蔡姓女子的胞姊說，今年農曆過年前至今，妹妹的鞋子被竊兩次，今天是第三次，且偷竊者是在半夜偷鞋，天微亮之際，將鞋子放置回去，今天清晨2時許，妹妹又發現鞋子被偷，妹妹清晨4時上班前告訴父親，父親遂埋伏守候至清晨5時許，當場抓到這名噁心變態的竊賊。

她說，竊賊被發現時，他們擔心抵抗或逃跑，還拿棍子威嚇他不要妄動，但沒有傷害竊賊，竊賊卻自己跪了下來（姿勢類似日本的「土下座」），哀求不要報警，還說自己有憂鬱症，她強調，「噁心變態偷了我們和很多鄰居、女生們的鞋，憂鬱症就可以一天到晚偷東西？」。

警方查出此人是有竊盜記錄的59歲吳姓男子，但他並未向警方主張自己有精神疾病，也沒有提出自己罹患憂鬱症的證明，警方發現他的機車內有8雙女用鞋子，但至中午為止，只找到4名被害人，他承認1個月前，曾竊取蔡女鞋子，警方出示多起女鞋竊案的錄影畫面，他宣稱畫面中的竊賊不是他本人。

至於偷竊動機，吳男宣稱，他頭腦不清楚，也不知道自己為何拿女鞋，他拿走女鞋之後，就單純擱置放著，「想到了，再把鞋子放回去」，他不承認對女鞋有任何行為，被害人也說，鞋子被偷，又回到原地，外觀並無異常，也沒有損害或沾上不明異物，警方將依竊盜罪嫌法辦。

居民擔心竊賊抵抗或逃跑，持木棍警戒，沒有傷害竊賊，竊賊卻自己下跪求饒。（被害人家屬提供）

警方發現吳男的機車置物箱有8雙女鞋，目前找到4位被害人。（被害人家屬提供）

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