台中早熟「旺荔」荔枝上市囉！ 每台斤上看100元

大里果農曾逸松種植的早熟「旺荔」荔枝已經上市，因產期比玉荷包還早，每台斤可賣到100元。（記者陳建志攝）

2020-05-24 12:13:03

［記者陳建志／台中報導］台中大里區農會為錯開荔枝產期，提高農民收益，10多年前向農試所買下台農2號「旺荔」荔枝品種權推廣種植，果農曾逸松多年來細心栽培，今年在氣候配合，加上荔枝椿象防治良好，並以套袋方式減少農藥使用下，產量創下新高，近日正式採收，因產期比中部黑葉荔枝提早約半個月，每台斤可賣到100元，想嚐鮮的民眾不要錯過。

大里區農會總幹事賴東陽表示，台農2號「旺荔」荔枝是農試所鳳山分所歷經23年的試驗培育，以玉荷包為父本、沙坑為母本雜交育種而成，玉荷包具早熟、果實品質優良、高焦核率及不隔年開花等特性，沙坑品種則具豐產及果實色澤豔麗特性。

大里農會表示，大里荔枝以黑葉品種為大宗，但受到氣候影響，南部黑葉荔枝產期比中部早，中部可採收時南部已盛產，造成中部荔枝價格不佳，農會為協助農民錯開產期、提高收益，12年前買下「旺荔」品種權，建立母樹園繁殖苗木，並利用嫁接方法更新品種，不過因該品種中部地區照顧不易，這幾年部分農民放棄，果農曾逸松則持續照顧，終於在今年迎來盛產。

曾逸松說，旺荔產期比玉荷包早，加上甜度高達22度、果核小、果肉Q口感佳，且果實色澤鮮紅豔麗，這幾年陸續將黑葉、糯米等品種的果樹鋸掉嫁接，目前約種植200棵「旺荔」荔枝，今年氣候適合，加上荔枝椿象防治效果好，結果率創下10多年最高，收成預計可達5、6千台斤，因中部黑葉荔枝約還需半個月才能收成，目前每台斤售價100元，相嚐鮮的民眾不要錯過。

曾逸松說，早年荔枝都以套袋方式管理，後來農藥問世後，果農改以噴藥方式管理，不過自己發現套袋的方式不但可減少使用農藥，讓消費者吃得更健康，也能讓果實色澤更均勻，每棵荔枝都呈現鮮紅色，賣相更好，目前早熟旺荔除送到果菜市場，也歡迎民眾直接打0915-080823跟他訂購。

大里果農曾逸松（左2）種植的早熟「旺荔」荔枝已經上市，大里農會總幹事賴東陽（左3）稱讚甜度高、果核小、果肉Q口感佳。（記者陳建志翻攝）

大里農會推廣種植的早熟種「旺荔」荔枝，果實外觀鮮紅、果核小。果核小，（記者陳建志翻攝）

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