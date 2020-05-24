工廠鷹架倒塌 轟然巨響嚇壞鄰居

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台中市大甲區大安港路一處工廠鷹架倒塌，幸未造成人員傷亡。（圖由民眾提供）
〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲區大安港路，一處正在施工的工廠圍牆，今天上午8點左右轟然倒塌，巨大聲響嚇壞一旁住戶，還好鷹架掉落一旁的稻田，並無人受傷；消防局大甲分隊表示，連日大雨，但目前尚未接獲任何災情。
民眾表示，位於大甲區大安港路，一處正在施工的工廠，外圍鷹架，在今天上午8點左右，突然倒塌，發出巨大聲響，居民以為發生什麼事，外出查看才知是鷹架倒塌，幸倒塌的鷹架跌落一旁農地，並未造成人員受傷。
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