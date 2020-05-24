林佳龍有可能再選台中市長？蔡其昌、何欣純分別回應

蔡其昌（左二），今年以來數度針對市政議題和盧秀燕（右二）交鋒，各方認為他志在下屆市長，今天面對林佳龍鬆口表示不一定不參選下屆市長，蔡則回應：繼續勤走基層。（圖：蔡其昌提供）

2020-05-24 08:57:38

〔記者唐在馨／台中報導〕交通部長林佳龍今天鬆口表示不會完全放棄再次參選台中市長的可能，這是否代表民進黨下屆市長提名可能會透過初選？黨內熱門人選蔡其昌只表示：會繼續勤走基層，傾聽民意。

而另一位被盛傳也有各方人馬勸進的立委何欣純則表示，林佳龍是上屆市長，說出不排除再次參選，是可以理解，她先前也說過蔡其昌準備已久，至於她自己目前沒有規劃，至於綠營會不會有初選?以及她會不會參加初選？何欣純則說，現在先全力因應武漢肺炎疫情暫緩之後的各個問題，一切沒有規劃且言之過早。

而在2014年曾和林佳龍拼過黨內初選的立法院副院長蔡其昌，一直被視為下屆綠營參選台中市長的熱門人選，連日來也頻頻針對市政議題和現任市長盧秀燕交鋒，面對林佳龍鬆口後的態度如何？

蔡其昌表示，今年初總統及立委選舉才剛結束，台中市民期待新民意選出來的總統和立委，能為台中市帶來什麼樣的建設和願景，而非討論什麼位置，現階段他會持續傾聽民意、勤走基層，只要對台中好的建設，他都會不分藍綠，繼續在中央大力為台中爭取，做好市民期盼我們該做的事。

親近蔡其昌的政壇人士表示，蔡其昌回應要繼續勤走基層，不排除一拼初選的態勢，也很明顯了。

民進黨立委何欣純表示林佳龍如果要再選市長她並不意外，但蔡其昌也是準備已久，至於她自己目前則沒有規劃。（圖取自何欣純臉書）

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