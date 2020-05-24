機車行亂借車給青少年「爆走」 衰大叔扛罪挨罰

機車行私自把客人廖男的機車借給不良青少年，廖男得扛罪挨罰，還要上道安講習課程，圖為飆車畫面，與本案無關。（資料照）

2020-05-24 08:05:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市廖姓大叔委託機車店賣機車，機車行卻把機車借給青少年，一群人在中市蛇行、翹孤輪、燒胎、壓車與逆向行駛，危險駕駛行徑宛如「爆走族」，警方事後調閱監視器，罰車主廖男1萬2000元，應參加道路交通安全講習，廖男向員警反映，員警也找到騎機車的青少年，但此人卻矢口否認，廖男只好打行政訴訟官司，法官卻認為，廖男沒有在規定時間內，告知監理單位騎機車的「應歸責之人」，依法必須罰車主，據此判決廖男敗訴。

判決書指出，去年8月31日清晨2時許，民眾向烏日警分局報案，指多名不良青少年騎機車危險駕駛，員警沒有追逐取締，事後調閱路口監視器錄影畫面告發。

依據警方目擊與監視器畫面，這群機車騎士從當天清晨2時30分起，聚集大肚區沙田路二段與三段，以及華山路、育樂街口與附近超商，危險駕駛的行徑，包括前輪抬起，用後輪行駛，俗稱「翹孤輪」、跨越雙黃實線（俗稱逆向行駛）、傾斜身體轉彎（俗稱壓車），2時50分左右，這群人還在雙黃實線的道路來回繞圈（俗稱燒胎），至於騎廖男的年輕人，錄影畫面顯示，是頭戴安全帽，穿著短褲與短袖衣服的男性。

廖男在翌日（去年9月1日）接獲警方通知到案說明，他才得知自己委託機車行賣的機車，被機車行借給外人，他與機車行人員、借車人一起向警方說明，借車人藉故不到，員警打電話問借車人，借車人又說，他把機車借給朋友（騎車人），警方聯繫騎車人，騎車人卻全盤否認，員警只好告發廖男，廖男去年9月28日上網申訴，強調蒐證畫面穿短褲的年輕機車騎士，並不是他本人，但台中市交通事件裁決處仍駁回申訴。

廖男向台中地院提起行政訴訟，聲明撤銷罰單，中市交通事件裁決處答辯說，廖男對機車有保管責任，委託機車行賣車，是廖男與機車行之間的私權契約，卻不能免除公法的義務。

台中地院認為，道路交通管理處罰條例規定，如果違規處罰的對象，應歸責於他人，應限期向處罰機關告知應歸責人，由處罰機關另行通知應歸責人到案，但廖男卻在期限內，沒有告知應歸責人是誰，只上網申訴指機車被機車行借給他人，因此，縱使廖男不是危險駕駛的騎士，仍應受罰，判決他敗訴，可上訴。

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