為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

機車行亂借車給青少年「爆走」 衰大叔扛罪挨罰

機車行私自把客人廖男的機車借給不良青少年，廖男得扛罪挨罰，還要上道安講習課程，圖為飆車畫面，與本案無關。（資料照）

機車行私自把客人廖男的機車借給不良青少年，廖男得扛罪挨罰，還要上道安講習課程，圖為飆車畫面，與本案無關。（資料照）

2020-05-24 08:05:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市廖姓大叔委託機車店賣機車，機車行卻把機車借給青少年，一群人在中市蛇行、翹孤輪、燒胎、壓車與逆向行駛，危險駕駛行徑宛如「爆走族」，警方事後調閱監視器，罰車主廖男1萬2000元，應參加道路交通安全講習，廖男向員警反映，員警也找到騎機車的青少年，但此人卻矢口否認，廖男只好打行政訴訟官司，法官卻認為，廖男沒有在規定時間內，告知監理單位騎機車的「應歸責之人」，依法必須罰車主，據此判決廖男敗訴。

判決書指出，去年8月31日清晨2時許，民眾向烏日警分局報案，指多名不良青少年騎機車危險駕駛，員警沒有追逐取締，事後調閱路口監視器錄影畫面告發。

依據警方目擊與監視器畫面，這群機車騎士從當天清晨2時30分起，聚集大肚區沙田路二段與三段，以及華山路、育樂街口與附近超商，危險駕駛的行徑，包括前輪抬起，用後輪行駛，俗稱「翹孤輪」、跨越雙黃實線（俗稱逆向行駛）、傾斜身體轉彎（俗稱壓車），2時50分左右，這群人還在雙黃實線的道路來回繞圈（俗稱燒胎），至於騎廖男的年輕人，錄影畫面顯示，是頭戴安全帽，穿著短褲與短袖衣服的男性。

廖男在翌日（去年9月1日）接獲警方通知到案說明，他才得知自己委託機車行賣的機車，被機車行借給外人，他與機車行人員、借車人一起向警方說明，借車人藉故不到，員警打電話問借車人，借車人又說，他把機車借給朋友（騎車人），警方聯繫騎車人，騎車人卻全盤否認，員警只好告發廖男，廖男去年9月28日上網申訴，強調蒐證畫面穿短褲的年輕機車騎士，並不是他本人，但台中市交通事件裁決處仍駁回申訴。

廖男向台中地院提起行政訴訟，聲明撤銷罰單，中市交通事件裁決處答辯說，廖男對機車有保管責任，委託機車行賣車，是廖男與機車行之間的私權契約，卻不能免除公法的義務。

台中地院認為，道路交通管理處罰條例規定，如果違規處罰的對象，應歸責於他人，應限期向處罰機關告知應歸責人，由處罰機關另行通知應歸責人到案，但廖男卻在期限內，沒有告知應歸責人是誰，只上網申訴指機車被機車行借給他人，因此，縱使廖男不是危險駕駛的騎士，仍應受罰，判決他敗訴，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
深坑文化街部分路段 6/1起機車禁停騎樓
2020-05-20 10:53

深坑文化街部分路段 6/1起機車禁停騎樓
全國機車密度澎湖奪冠 屏東退居第二
2020-05-15 17:37

全國機車密度澎湖奪冠 屏東退居第二
搶！500萬勤學專案 筆電現省1萬

搶！500萬勤學專案 筆電現省1萬
他在苗栗被開3600元違規罰單申訴 揪出路口「違規陷阱」
2020-05-13 12:07

他在苗栗被開3600元違規罰單申訴 揪出路口「違規陷阱」
開車族注意！虎尾圓環「順時鐘」要開罰
2020-05-10 13:24

開車族注意！虎尾圓環「順時鐘」要開罰
花旗全球外幣通｜線上刷卡消費 $0手續費

花旗全球外幣通｜線上刷卡消費 $0手續費
臺中市今日熱門
2020-05-17 10:36

酒駕男彎腰撿手機 撞分隔島側翻輕傷 影片

2020-05-17 10:28

會考自然算是「偏易」 考生：讀熟課本 用基本概念就能應答

2020-05-17 10:57

後疫情時代搶商機 中市業者聯合促銷送米其林晚餐

2020-05-17 11:25

市府會勘研議改善梧棲區童綜合醫院週邊停車亂象

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播