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獨家》是否不再參選台中市長？林佳龍首度鬆口：不一定

交通部長林佳龍今天首度鬆口，表示未必不會再參選下屆台中市長。（圖：林佳龍提供）

交通部長林佳龍今天首度鬆口，表示未必不會再參選下屆台中市長。（圖：林佳龍提供）

2020-05-24 07:24:27

〔記者唐在馨／台中報導〕前台中市長，現任交通部長林佳龍，是否會再次參選台中市長？一直是政壇談論的話題，他今天面對本報詢問「是否不再參選下屆台中市長」，首度鬆口表示：不一定。

而林佳龍這一表態等於在綠營台中佈局投下震撼變數，過去一直被認為有意參選下屆市長的立法院長蔡其昌，以及日前曾表示沒有規劃，但立委得票數是全國第一高的立委何欣純是否會有所因應？都被認為值得觀察。

在520小英總統就職及內閣改組就任之後，各方開始討論未來總統綠營的佈局，林佳龍也被傳為可能的人選，他面對上述傳聞表示：蔡英文總統才當選，此時不是討論這個議題的時候，但也表示，民進黨4年後必需再次執政，台灣才有可能奠定完全的民主基礎，因此2022的縣市長選舉及2024的總統大選都很重要。

林佳龍說，2022的縣市長佈局會牽動2024的總統勝率，在這個情況下要尊重小英總統的佈局，要讓黨內強棒都願意為黨出擊，也因此，他才會說他不會完全否定再次參選台中市長的可能性。

林佳龍說，他參選過台中市長，失敗過也勝利過，最重要的是他當過4年的市長，這是他認為如果他再選最有利的因素，因為他有基礎，市民也會有比較。

林佳龍也強調，他一向主張：「成功不必在我，但成功一定有我」，他不會否定一定不再參選，但目前也未決定一定參選，他說，台中不像其他縣市派系對立嚴重，他是最大的活棋，如果他選，是有強大的基礎，但如果能夠合作，他就算不選，他也會幫助民進黨的提名人贏得大選。

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